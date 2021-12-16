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500 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca Израиль передаст Украине

вакцина AstraZeneca
Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, этот жест является символом прочных связей и дружбы, которые существуют между странами

Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Партия будет предоставлена через глобальный механизм COVAX. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение посольства Израиля в Украине.

"Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом прочных связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной", – отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

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Напомним, в США одобрили препарат производства компании AstraZeneca для тех, кто не может вакцинироваться, или чья иммунная система недостаточно реагирует на прививки. 

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