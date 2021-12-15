За несколько дней банки открыли более 1,7 млн карточек для получения тысячи за вакцинацию, - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Правительственный портал

За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок на выплату

На этой неделе стартовало тестирование программы президента Украины Владимира Зеленского "єПідтримка". В течение нескольких дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок на выплату. По словам премьер-министра, "это неплохой старт".

"С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над совершенствованием программы", - отметил Шмыгаль.

Напомним, государственный "ПриватБанк" с 15 декабря запустил возможность оформления карты в рамках проекта "єПідтримка" для выплат "ковидной тысячи".