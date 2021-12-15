За несколько дней банки открыли более 1,7 млн карточек для получения тысячи за вакцинацию, - Шмигаль
За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок на выплату
На этой неделе стартовало тестирование программы президента Украины Владимира Зеленского "єПідтримка". В течение нескольких дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок на выплату. По словам премьер-министра, "это неплохой старт".
"С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над совершенствованием программы", - отметил Шмыгаль.
Напомним, государственный "ПриватБанк" с 15 декабря запустил возможность оформления карты в рамках проекта "єПідтримка" для выплат "ковидной тысячи".