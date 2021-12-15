Встреча в Брюсселе Зеленский провел переговоры с Макроном и новым канцлером Германии Шольцом

Офис президента

Зеленский также пригласил нового канцлера Германии посетить Украину с визитом

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц завершили свои первые переговоры. Также глава государства встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил в Twitter.

"Рад нашему знакомству с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины", - написал он.

Зеленский добавил, что пригласил нового канцлера Германии посетить Украину с визитом.

Также украинский президент провел переговоры с Эмманюэлем Макроном.

"Обсудил с Эмманюэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что председательство Франции в Совете ЕС будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии РФ в Европе", - сообщил Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершает рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потребуют остановки работы "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Также напомним, что ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предостерег от военной эскалации конфликта на фоне скопления российских войск на границе с Украиной. По его убеждению, в случае агрессивных действий России против Украины новое правительство Германии должно свернуть газопровод "Северный поток-2".