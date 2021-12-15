В Украине вступил в силу закон, который позволяет пограничникам применять оружие

В среду, 15 декабря, вступил в силу закон Украины о применении оружия пограничниками. Также пограничники смогут применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Документом внесены основательные изменения относительно некоторых правовых основ реализации пограничниками их функций по охране и обороне Государственной границы, обеспечения в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с временно оккупированными территориями Украины", - говорится в сообщении.

Этот закон дает пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и проводить личный досмотр задержанных. Также они могут осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или наносить вред жизни или здоровью людей.

Также сотрудники погранслужбы смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации, технические средства пограничного контроля, светотехнические и сигнализационные средства, инженерные боеприпасы, сооружения и заграждения.

Теперь пограничники смогут пресекать противоправные действия при блокировании пунктов пропуска через государственную границу, контрольных пунктов въезда-выезда, военных городков, подразделений и органов управления Госпогранслужбы.

Этот закон позволяет им использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Также для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, которая не выполняет законных требований военнослужащего, освобождение заложника, пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

Кроме того, законопроект позволяет использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц.

Пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека, принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, совершающего полет в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.

Новости по теме: В ГПСУ назвали "фейком" информацию о задержании мигрантов в зоне ЧАЭС