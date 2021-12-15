В НБУ рассказали, повлияет ли "тысяча Зеленского" на инфляцию в Украине

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Объем этой программы недостаточно велик, чтобы существенно стимулировать потребительский спрос

Выплата тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса не окажет эффекта на инфляцию в Украине. Об этом рассказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Liga.net.

Он напомнил, что на первом этапе на выплаты направят 8 миллиардов гривен.

"Это не тот объем программы, который может существенно влиять на инфляцию, потому что тысяча гривен на человека не сможет существенно стимулировать и без того высокий потребительский спрос. Также стоит учитывать, что потратить эти средства можно будет только на отдельные виды услуг, которые являются недостаточно загруженными сейчас и занимают очень незначительную долю в потребительском наборе", - пояснил Шевченко.

Согласно расчетам НБУ, влияние выплаты "тысячи Зеленского" на показатель годовой инфляции оценивается до 0,1%.

Напомним, государственный "ПриватБанк" с 15 декабря запустил возможность оформления карты в рамках проекта "єПідтримка" для выплат "ковидной тысячи".