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В Черновцах полиция задержала пьяного водителя: В крови обнаружили смертельную дозу алкоголя

полиция
Фото из открытых источников

Драгер показал 5,0 промилле. Допустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, - 0,2 промилле

В Черновцах остановили пьяного водителя с относительно смертельной дозой концентрации алкоголя в крови - драгер показал 5,0 промилле. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области в Facebook.

Согласно сообщению, патрульные остановили автомобиль Range Rover вчера вечером, 14 декабря. В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто впечатляющий результат теста на состояние опьянения.

На водителя-нарушителя составили протокол.

К слову, как известно, допустимо содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 - относительно смертельная доза.

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Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При задержании он пытался скрыться и стрелял в правоохранителей.

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