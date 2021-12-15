В Черновцах полиция задержала пьяного водителя: В крови обнаружили смертельную дозу алкоголя
Драгер показал 5,0 промилле. Допустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, - 0,2 промилле
В Черновцах остановили пьяного водителя с относительно смертельной дозой концентрации алкоголя в крови - драгер показал 5,0 промилле. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области в Facebook.
Согласно сообщению, патрульные остановили автомобиль Range Rover вчера вечером, 14 декабря. В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто впечатляющий результат теста на состояние опьянения.
На водителя-нарушителя составили протокол.
К слову, как известно, допустимо содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 - относительно смертельная доза.
Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При задержании он пытался скрыться и стрелял в правоохранителей.