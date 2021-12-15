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Теперь билеты на поезда "Укрзализныци" можно приобрести через мессенджеры Facebook и Apple

Укрзализныця
Фото из открытых источников

Кроме того, УЗ предоставила возможность добавлять купленные в чат-боте билеты в Apple Wallet и Google Pay

"Укрзализныця" начала продажу билетов через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса. Об этом сообщает прессслужба УЗ.

Как сообщается, чат-бот открывается непосредственно с главной страницы "Укрзализныци" в Facebook.

"С помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры "Укрзализныци" могут покупать билеты на все поезда дальнего следования и скоростные поезда Интерсити+, возвращать ранее приобретенные билеты, смотреть расписание рейсов и онлайн табло станций, а также проверять, к какой платформе прибывает поезд", - говорится в сообщении.

Кроме того, УЗ предоставила возможность добавлять купленные в чат-боте билеты в Apple Wallet и Google Pay.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила о запуске чат-ботов в Viber и Telegram, с помощью которых можно покупать билеты на поезда дальнего следования. Также в чат-боте есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

 

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