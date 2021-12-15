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Стоимость Bitcoin выросла почти до 800 млрд долларов: На криптомайданчику произошел сбой

биткойн
Фото из открытых источников

Настоящий курс был на уровне примерно 48 тыс. долларов

Из-за сбоя на криптоплощадке CoinMarketCap стоимость Bitcoin выросла почти до 800 млрд долларов. Об этом сообщил Bloomberg.

Как отмечается, из-за сбоя на CoinMarketCap стоимость всех криптовалют отображалась некорректно. В частности, курс Bitcoin "поднимался" до 789 млрд долларов, а его капитализация превышала 14 квинтиллионов долларов. Хотя на самом деле курс был около 48 000 долларов, а капитализация - 900 млрд долларов.

При этом, ошибка была исправлена примерно через час после появления. В CoinMarketCap также перезагрузили серверы.

Известно, что CoinMarketCap - это один из самых популярных в мире ресурсов для отслеживания стоимости криптовалюты.

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Напомним, что 7 декабря стоимость биткоина поднялась выше 50 тысяч долларов после падения на 22% предыдущей субботы. Криптовалюта торговалась на отметке 51 617 долларов.

Так, биткоин и другие криптовалюты на выходные упали в цене на фоне настроений относительно рискованности инвестиций в альтернативные валюты.

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