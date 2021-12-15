Словения обязалась поддержать вступление Украины в Евросоюз

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Премьер-министр Словении Янез Янши подписал декларацию о поддержке

Словения, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, присоединилась к странам ЕС, которые заключили двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем Twitter. Он сейчас находится с визитом в Брюсселе для участия в саммите "Восточного партнерства".

"Словения стала седьмой страной, которая подписала декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. Спасибо Янезу Янши (премьер-министр Словении, - ред.) за твердую поддержку Украины и важную помощь в имплементации реформ", - отметил глава государства.

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Как известно, уже шесть стран Европейского Союза подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия и Хорватия.