Шуфрич о переназначении членов Нацсовета по вопросам телевидения: Своим решением парламент подтвердил, что в Украине уничтожается свобода слова

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Решением о переназначении членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Александра Бурмагина, Олега Черныша и Ольги Герасимьюк украинский парламент подтвердил, что в Украине уничтожается свобода слова, о чем говорят и в ООН, и ОБСЕ. Об этом заявил председатель парламентского комитета по свободе слова, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Уважаемые коллеги, тот, кто сейчас будет голосовать за тех, кто уничтожает свободу слова, за тех, кто работает в Нацсовете уже около восьми лет, прекратили свои полномочия, тот будет давить (кнопку, - ред.) против журналистов, будет давить против свободы слова. И это не только позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь", это позиция компетентных, уполномоченных органов - Организации объединенных наций, ОБСЕ, "Журналистов без границ", Freedom House. Они сегодня говорят, что в Украине уничтожается свобода слова, а поддержав именно эти кандидатуры, о которых общеизвестно, вы это подтвердите и сделаете собственными руками", - отметил парламентарий во время выступления с трибуны Верховной Рады.

При этом Шуфрич подчеркнул, что нардепам понадобилось более двух лет, чтобы вообще выполнить свой конституционный долг и начать рассматривать вопрос о назначении по квоте Верховной Рады Украины членов Национального совета вопросов телевидения и радиовещания.

"Чего ждала Украина? Украина ждала новые лица. А о чем говорят в кулуарах? Что мы снова увидим и господина Черныша, а самое главное - человека, которого сейчас считают врагом свободы слова и журналистики, - пани Ольгу Герасимьюк. Вы знаете, я в свое время имел честь и возможность, когда она еще была настоящим журналистом, говорить с ней в "Без табу". Готов сейчас глаза в глаза говорить, защищая права наших журналистов. Уничтожение журналистики и свободы слова - вот чем запомнилась госпожа Герасимьюк, которую вы назначите", - подчеркнул он и предложил "слугам народа", если им так нравятся "старые лица", перейти во фракцию "Европейской Солидарности".

"Неужели вы не смогли найти новые лица, а переизбираете довольно знакомые, старые? Тем более тех, в отношении которых уже начинается расследоваться уголовное дело о разграблении 100 миллионов гривен бюджетных. Мы не знаем, как оно закончилось и закончилось ли вообще. И когда люди под таким давлением уничтожают журналистику, выполняя прихоти власти, то я хочу сказать, 171 статья не отменена и ответственность по ней обязательно наступит. Уважаемые "Слуги народа", я хочу вам дать, искреннее предложение. Если вы поддерживаете Порошенко и Яценюка, и их кандидатуры, то что вам остается? Вступайте во фракцию Петра Порошенко. Это будет честно, откровенно", - отметил Шуфрич.

Как сообщалось, 15 декабря Верховная Рада по своей квоте назначила Александра Бурмагина, Олега Черныша и Ольгу Герасимьюк на должности членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

К слову, пятилетний срок полномочий трех членов Нацсовета из парламентской четверки - Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша – завершился еще 4 июля 2019 года. 31 октября 2019 года Верховная Рада проголосовала за их увольнение, но они продолжали исполнять обязанности до момента назначения новых членов.

Напомним, ранее председатель парламентского комитета по свободе слова, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич подчеркнул, что само решение о переназначении действующих членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания будет позорным.

"Гримаса историй или, я бы сказал, гримаса новых лиц. То есть "зеленые" не смогли найти никого более достойного, чем тех людей, которые сегодня уничтожают свободу слова, сегодня являются врагами журналистов и, безусловно, они за это понесут ответственность. Никогда война с журналистами не заканчивалась победой власти. И те, кто сегодня вас так преследуют, даже если сегодня будут переназначены, все равно будут отвечать. Власть имеет свойства меняться, а в Украине она меняется очень быстро. Поэтому, как бы сегодня не протянули, ответственность за то, что они с вами делают, наступит", – добавил политик.

Как известно, 28 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес очередное неправовое решение и совершил служебный подлог. Согласно решению Нацсовета, к телеканалу "112 Украина" применены санкции, которые непосредственно предусматривают возможность лишения телеканала лицензии на вещание.

Уже 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предполагает блокирование вещания всех трех телеканалов.

12 февраля Нацсовет принял решение лишить телеканалы медиахолдинга "Новости" лицензий.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.