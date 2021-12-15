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Штамм "Омикрон": Третья доза вакцины Moderna увеличивает уровень антител против нового вида коронавируса

Moderna
Вакцина от коронавируса компании Moderna Zuma Press

В ближайшую неделю ожидают данные о бустерной дозе 100 мкг и о подходах к многовалентной вакцине с мРНК

В компании Moderna заявили, что две дозы вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при новом штамме "Омикрон". Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата. Об этом информирует Moderna в своем Twitter.

"Первый взгляд на оценку нашей вакцины COVID-19 и бустера 50 мкг против "Омикрон". После первичной серии из двух доз нашей вакцины, хотя у людей были обнаружены нейтрализующие антитела против "Омикрона", нейтрализующие антитела были значительно ниже по сравнению с вирусом дикого типа", - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что бустерная доза вакцины значительно повысила уровень антител против нового штамма.

"Однако бустерная доза мРНК-1273 в дозе 50 мкг значительно повысила уровень нейтрализующих антител против Omicron. Это обнадеживающие исходные данные, и мы активно работаем над нашей трехкомпонентной стратегией по борьбе с вариантом "Омикрон", - говорится в заметке.

В компании также отметили, что в ближайшую неделю ожидают данные по бустерной дозе 100 мкг и по подходам к многовалентной вакцине с мРНК.

Новости по теме: Moderna сообщает, что штаммами "Дельта" и "Омикрон" можно заразиться одновременно

Напомним, ранее мы писали, что компания Moderna планирует выпустить измененную вакцину против штамма коронавируса "Омикрон" в начале 2022 года. Компания мобилизовала сотни сотрудников для изучения нового штамма коронавируса.

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