Штамм "Омикрон": Третья доза вакцины Moderna увеличивает уровень антител против нового вида коронавируса

В компании Moderna заявили, что две дозы вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при новом штамме "Омикрон" . Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата. Об этом информирует Moderna в своем Twitter .

"Первый взгляд на оценку нашей вакцины COVID-19 и бустера 50 мкг против "Омикрон". После первичной серии из двух доз нашей вакцины, хотя у людей были обнаружены нейтрализующие антитела против "Омикрона", нейтрализующие антитела были значительно ниже по сравнению с вирусом дикого типа", - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что бустерная доза вакцины значительно повысила уровень антител против нового штамма.

"Однако бустерная доза мРНК-1273 в дозе 50 мкг значительно повысила уровень нейтрализующих антител против Omicron. Это обнадеживающие исходные данные, и мы активно работаем над нашей трехкомпонентной стратегией по борьбе с вариантом "Омикрон", - говорится в заметке.

В компании также отметили, что в ближайшую неделю ожидают данные по бустерной дозе 100 мкг и по подходам к многовалентной вакцине с мРНК.

Напомним, ранее мы писали, что компания Moderna планирует выпустить измененную вакцину против штамма коронавируса "Омикрон" в начале 2022 года. Компания мобилизовала сотни сотрудников для изучения нового штамма коронавируса.