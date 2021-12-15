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Шмигаль сообщил, о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 марта

Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

 Правительственный портал

Карантин продлится, как минимум, в течение первого квартала следующего года

В Украине продлили адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 марта 2022 года. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров. 

"Для того, чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии COVID-19 и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин продлится, как минимум, в течение I квартала следующего года.

"Это означает, что все правила доступа в публичные места с COVID-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе", - отметил премьер.

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Напомним, в Украине официально разрешили делать третью прививку от коронавируса. Такой приказ 13 декабря подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Однако получить третью дозу вакцины смогут не все граждане, а лишь определенные категории. Подробнее об этом – читайте в нашем материале

Также недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что новая волна коронавируса придет в Украину в феврале. Поэтому нужно вакцинироваться, чтобы проще пережить очередной всплеск инфекции. 

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