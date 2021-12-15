Сенат США одобрил повышение потолка госдолга на 2,5 триллиона во избежание дефолта

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Сейчас долг страны достигает 28,9 трлн долларов

Палата представителей США согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по заимствованиям. Об этом сообщил Bloomberg.

Как отмечается, 14 декабря билль поддержали в Сенате исключительно голосами демократов. После голосования в Палате представителей в 221 голос против 209, документ должен подписать президент США Джо Байден.

В частности сумма в дополнительные 2,5 трлн долларов позволит стране отсрочить риски неуплаты по своим обязательствам на весь 2022 год, когда в стране состоятся выборы в Палату представителей.

Однако, республиканцы выступают против повышения верхней границы долга. По их мнению, повышение потолка должно происходить вместе с сокращением расходов, направленных на уменьшение дефицита бюджета и погашение долга.

Сейчас долг США достигает 28,9 трлн долларов.

Известно, что ранее министр финансов Джанет Йеллен предупреждала: правительство может испытывать трудности с выполнением своих обязательств после 15 декабря.

Так, долговой потолок - общая сумма средств, которую США могут "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживания госдолга и тому подобное.

Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.

Хотя нового потолка должно хватить до начала 2023 года, в ноябре 2022 года состоятся выборы в Палату представителей. Если на этих выборах демократы потеряют свое большинство, они могут попытаться вновь повысить потолок самостоятельно до того, как большинство получат республиканцы.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 30 июня текущего года в экономику Украины привлечено 860,8 миллиона долларов инвестиций из США. В частности, это составляет 2% от общего объема инвестиций в Украину.