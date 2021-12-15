Омоложение политики. О чем говорится в законопроекте о 16-летних мэрах и что он означает для Украины

Фото из открытых источников

Законопроект №6402 находится на рассмотрении комитета

Украинцам могут позволить баллотироваться на должности областных, городских и сельских голов с 16-летнего возраста. С такой инициативой выступили группа народных депутатов от "Слуги народа", "Доверия" и ”Голос". О подробностях законопроекта № 6402 рассказываем далее.

Что предусматривает законопроект

Народные депутаты предлагают разрешить гражданам Украины, которые достигли 16-летнего возраста, претендовать на должность депутата (областного, городского, сельского, поселкового совета), мэра города или сельского или поселкового головы.

Другие нормы документа, в случае его принятия, позволят 16-летним украинцам проводить такую деятельность:

быть членами партий,

учреждать общественные организации,

подписывать электронные петиции к местным властям,

вносить предложения в устав общины,

быть членами общественных союзов,

участвовать в общественных слушаниях.

Однако законопроект не предусматривает снижения возрастного порога для голосования. То есть, в случае его принятия подростки смогут выдвигать свою кандидатуру на выборах, но не будут иметь права на собственное волеизъявление.

Фото из открытых источников

Подчеркнем, что Всеобщая декларация прав человека Генеральной Ассамблеи ООН предусматривает неразрывное право избираться и быть избранным. Если соответствующий закон будет принят, то он будет нарушать Декларацию прав человека.

Изменения в Гражданский кодекс

Для того, чтобы несовершеннолетнего гражданина могли зарегистрировать кандидатом на местных выборах, необходимо внести изменений в Гражданский кодекс. В обновлении нуждается статья о предоставлении полной гражданской дееспособности. Ее депутаты предлагают расширить пунктом, что касается политической деятельности с 16 лет.

То есть, после получения письменного согласия от родителей, опекунов, усыновителей или органа опеки на регистрацию кандидатом в органы местного самоуправления и регистрации кандидатуры, такое лицо становится гражданско полностью дееспособным.

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Однако для предоставления избирательного права 16-летним необходимо внести изменения в статью 70 Конституции. Она определяет, что избирательное право граждане Украины получают по достижении 18-летнего возраста.

Реакция Верховной Рады

Авторы законопроекта убеждены, что расширение прав подростков улучшит возможности для самореализации молодежи в Украине, что может повлиять на снижение миграционных настроений".

"Закопроект не только предусматривает возможность избираться мэром в 16 лет. В документе также говорится о праве на обращение граждан и право участвовать и быть учредителями общественных организаций. Также предусматривается возможность быть членами партий. Это закон о привлечении молодежи в общественную деятельность, а не только о праве стать мэром в 16 лет", - рассказала соавтор документа Лариса Билозир.

По мнению депутата, подросткам необходимо предоставить право не только избираться, но и голосовать.

"Действительно, Конституция предусматривает избирательное право с 18 лет. Если наш закон получит поддержку в обществе, тогда, возможно, будет целесообразно предлагать изменения в Конституцию и по снижению возраста голосования. Во всей Европе сейчас борются за право голосовать с 16 лет... В 16 лет люди уже достаточно сознательные граждане, чтобы быть приобщенными к местному самоуправлению”, - добавила Билозир.

Однако Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что спешить в этом вопросе не стоит. По его мнению, вопрос об участии подростков в избирательном процессе необходимо обсудить вместе с медиками и психологами.

Фото из открытых источников

"Сегодняшняя избирательная система заточена не под предоставление человеку всеобщего избирательного права, а предоставление его только тому человеку, который в конкретный день может сесть на автобус, приехать на место своей регистрации, поставить галочку, опустить это (бюллетень. - ред.) и надеяться, что там не будет нарушений. Это существенное ограничение, поэтому нам надо думать комплексно, как обеспечить право выбора каждому гражданину в Украине. Здесь может быть целый ряд вариантов. Может ли быть здесь вариант снижения возраста? Я думаю, это могут решать не только народные депутаты. Мы должны поднять этот вопрос вместе с медиками, психологами, социологами, которые объяснят, способно ли лицо в этот период сформировать свое мнение относительно будущего", - пояснил свою позицию Стефанчук.

Мировая практика

Идея привлечь 16-летних к политической деятельности не нова. Еще в 2015 году Конгресс местных и региональных властей Совета Европы рекомендовал государствам-членам снизить ценз молодежи для участия в местных выборах. В Конгрессе такую необходимость объяснили демографическими изменениями, доступностью образования, широким доступом к информации и большей осведомленностью подростков в политике.

Сегодня похожие инициативы все активнее обсуждают в странах Европы. Так, в Германии в отдельных регионах на местных выборах 16-летние граждане могут голосовать. Более того, коалиция во главе с Олафом Шольцом изучает вопрос о предоставлении такого права всем немцам, которые будут участвовать в выборах в Бундестаг.

Фото из открытых источников

Во Франции депутаты президентской партии "Вперед, Республика" подготовили законопроект о предоставлении 16-летним избирательного права и возможности сдавать экзамен для получения водительского удостоверения.

В Великобритании недавно провели опрос. Согласно результатам, 72% участников поддерживают идею о предоставлении права голоса с 16 лет. В Шотландии такое предложение уже узаконена.

По состоянию на 15 декабря законопроект № 6402 находится на рассмотрении Комитета по вопросам правовой политики. В случае его принятия 16-летние граждане смогут баллотироваться в местные органы власти, однако не будут иметь права самостоятельно голосовать за определенного кандидата.