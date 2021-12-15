Новая памятная дата: В Украине будут отмечать День людей с историей рака

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Памятный день в честь онкологических больных будут отмечать ежегодно в первое воскресенье июня

Кабинет министров Украины утвердил проект указа президента Украины Владимира Зеленского об учреждении в стране еще одной памятной даты - Дня людей с историей рака. Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Как отмечается, этот памятный день в честь онкологических больных будут отмечать ежегодно в первое воскресенье июня.

В пояснительной записке говорится, что такое решение "принято с целью чествования самоотверженной борьбы людей, больных раком, их силы воли и героической тяги к жизни".

Ожидается, что действенная реализация решения будет направлена на активизацию деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваемости онкологическими заболеваниями, привлечение внимания государства и общества к проблемам людей, которые живут с историей рака и сражаются с грозной болезнью.

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Напомним, в этом году в Украине на раннее выявление и лечение онкологических заболеваний было заложено более 5 миллиардов гривен. Пациент с онкологией мог самостоятельно выбирать заведение для лечения, которое оплатит государство. Так, с 1 апреля тариф на химиотерапевтическое лечение составило 25 529 грн, на радиологическое лечение - 36 533 грн, а тариф за лечение одного пациента с онкогематологическими заболеваниями составило 54 493 грн.