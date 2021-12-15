Минздрав: Украина присоединится к мировой сети COVID-сертификатов

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Это позволит свободно и удобно путешествовать в больше стран мира

Украина присоединится к глобальной сети сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга.

По ее словам, для вакцинированных украинцев это означает одно - свободные и удобные путешествия в больше стран мира.

"Вскоре с COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, что способна охватить все страны мира", - подчеркнула Карчевич.

При этом, страны-участники сети будут признавать цифровые COVID-документы друг друга и не будут требовать добавочных для пересечения границы.

Да, это предоставит вакцинированным украинцам возможность приехать в другую страну без ПЦР-теста и самоизоляции.

На сегодня такой доступ имеют 52 страны мира.

Как сообщалось ранее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство уже готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины от коронавируса. По его словам, сертификат не будет иметь существенных изменений.