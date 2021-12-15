Французско-британская бустерная вакцина-кандидат от COVID-19 дает хороший иммунный ответ

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Итоги запланированы на 2022 год

Бустерная вакцина-кандидат от коронавируса французской биотехнологической корпорации Sanofi и британской компании GSK (GlaxoSmithKline) показывает хорошие результаты. Об этом сообщил Reuters.

"Одноразовая бустерная доза адъювантной рекомбинантной вакцины-кандидата от COVID-19 привела к сильному иммунному ответу у участников испытаний независимо от того, каким препаратом они были привиты сначала - на основе матричной РНК или аденовируса. Рост количества антител составил от 9 до 43 раз во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.

При этом, Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) регулярно проверяет данные о ходе глобального испытания третьей фазы.

Также DSMB рекомендовал продолжить испытания до начала 2022 года, чтобы собрать больше данных.

А согласно требованиям регулирующих органов, испытания должны проводиться с участием людей, которые еще не переболели коронавирусом.

В то же время, большинство добровольцев были набраны в третьем квартале 2021 года, когда в мире наблюдался всплеск заболеваемости Сovid-19 из-за штамма "Дельта".

Как сообщалось ранее, израильские ученые установили, что курс вакцинации против COVID-19 тремя дозами вакцины от Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Так, с третьей дозой защита увеличивается примерно в сто раз.