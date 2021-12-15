Еврокомиссия создала план действий на случай полномасштабного наступления Российской Федерации на Украину

Фото из открытых источников

Уже есть готовые варианты, которые представят на рассмотрение Евросовета завтра

Европейская комиссия по поручению Европейского совета разработала варианты действий на случай эскалации ситуации вследствие концентрации российских войск у границ Украины и представит их завтра на встрече европейских лидеров в Брюсселе. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает Укринформ.

"Мы выполняем задание, данное нам Европейским советом, которая просила разработать варианты на случай, если ситуация станет более драматичной и будет реальная опасность дальнейшей эскалации или дальнейшей агрессии (России – ред.) против Украины. Мы имеем готовые варианты... и представим эти опции на рассмотрение Европейского совета завтра. Мы также призываем к мирному урегулированию, к деэскалации и использования дипломатических каналов для урегулирования", - подчеркнул Шефчович.

Он отметил, что во время парламентских слушаний многие депутаты выразили обеспокоенность относительно массированного российского военного присутствия вдоль восточной границы Украины.

"Я хотел бы подтвердить еще раз наши непоколебимые обязательства относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме политического сотрудничества мы поддержали Украину, предоставив более 40 миллиардов евро с 2014 года. Мы также работаем в других секторах, во всех сферах - от энергетики до критических сырьевых материалов. Мы поддерживаем Украину в структурных реформах и в модернизации административного управления", - напомнил вицепрезидент Еврокомиссии.

Новости по теме: Угроза вторжения в Украину: Новый канцлер Германии предупредил Россию о последствиях

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершает рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потребуют остановки работы "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Также напомним, что ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предостерег от военной эскалации конфликта на фоне скопления российских войск на границе с Украиной. По его убеждению, в случае агрессивных действий России против Украины новое правительство Германии имеет свернуть газопровод "Северный поток-2".