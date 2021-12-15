Брат судьи Павла Вовка Юрий Зонтов вышел из СИЗО под залог

Ее внесли 13 декабря в размере 7,6 млн гривен

Родной брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов, которого подозревают в вымогательстве взятки, вышел из СИЗО под залог в 7,6 млн грн. Об этом говорилось в Telegram-канале NABU Daily by Олег Новиков.

Как отмечается, залог за адвоката Зонтова внесли 13 декабря.

Сейчас адвокат обязан прибывать по требованию следователя, судьи, и т. п; не покидать Киев и село Гатное без разрешения; сдать загранпаспорта, сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с тремя лицами и носить е-браслет.

В ноябре НАБУ и САП завершили расследование по делу.

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Напомним, что 6 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили на получении взятки в 100 тысяч долларов брата руководителя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. В НАБУ считали, что деньги якобы должны были передать самому Вовку.

Позже Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого Юрия Зонтова меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 4 июня с альтернативой залога в 35 млн гривен 185 тысяч гривен.

Также его уволили с должности заместителя начальника управления Службы внешней разведки. А причиной назвали нарушение дисциплины и условий прохождения военной службы.