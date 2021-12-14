Зеленский прогнозирует "мгновенный обвал" безопасности в Европе в случае запуска "Северного потока-2"

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Глава государства отметил, что РФ вкладывается в разнообразные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы газопровод заработал

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" будет означать полное прекращение транзита российского газа через Украину и приведет к обрушению безопасности для центра и востока Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого опубликован на сайте президента.

Отвечая на вопрос, не достаточно ли поставить под угрозу ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" для давления на президента РФ Владимира Путина, Зеленский отметил, что чрезвычайно дестабилизирующим является сам факт введения газопровода в эксплуатацию.

"Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что будет означать конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", - подчеркнул глава государства.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2". По ее словам, в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной газопровод тем более не может быть подключен к сети.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потребуют остановки работы "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Также напомним, что ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предостерег от военной эскалации конфликта на фоне скопления российских войск на границе с Украиной. По его убеждению, в случае агрессивных действий России против Украины новое правительство Германии должно свернуть газопровод "Северный поток-2".