Впервые с октября цена на газ в Европе превысила 1500 долларов за кубометр

На 18:50 по Киеву цены незначительно ослабились до 1511 долларов за куб

Цены на газ в Европе пересекли отметку в 1500 долларов за кубометр – впервые с октября, когда максимальные значения взлетели до 2 тысяч долларов. Об этом известно из данных ICE Futures.

Так, 14 декабря природный газ продолжил рост торгов предыдущего дня и вырос до 1532 доллара за кубометр. Котировки январского контракта на главном европейском хабе TTF в Нидерландах выросли на 9,4%.

На 18:50 по Киеву цены незначительно ослабились до 1511 долларов за куб.

Запасы газа в Европе находятся на самых низких уровнях за последние годы. В таких условиях в начале-середине осени РФ стремительно сократила прокачку газа в регион, что повлекло за собой настоящий энергетический кризис и подняло цены на газ, уголь и электроэнергию до рекордных уровней.

Новости по теме: Кабмин может перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за недостатка угля

Напомним, на прошлой неделе стоимость газа на европейском рынке начала расти. На цены давит подорожание СПГ в Азии. Так, на торгах во вторник, 14 декабря, цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 1425 долларов за тысячу кубометров, или 122,24 евро за МВт.ч.