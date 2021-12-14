Верховная Рада Украины разблокировала подписание закона об изменениях в Налоговый кодекс

Верховная рада. Фото westnews.info

Парламент отклонил 10 проектов постановлений, зарегистрированных членами оппозиционных фракций, для сдерживания подписания законопроекта

Верховная Рада рассмотрела и отклонила проекты постановлений об отмене своего решения от 30 ноября 2021 года о принятии в целом правительственного законопроекта №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект). Об этом стало известно из онлайн-трансляции Верховной Рады.

Парламент на заседании во вторник отклонил 10 соответствующих проектов постановлений, зарегистрированных членами оппозиционных фракций. Перед этим, на заседании 3 декабря, депутаты "провалили" ещё 14 "блокирующих проектов постановлений.

Согласно Регламенту и Конституции, после того, как парламент не поддержал проекты постановлений об отмене голосования за законопроект, глава Верховной Рады может подписать документ и отправить его на подпись главе государства.

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Напомним, 30 ноября Верховная Рада Украины приняла законопроект №5600 об изменениях в Налоговом кодексе. За законопроект проголосовали 255 народных депутатов.