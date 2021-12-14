Вакцинация в Украине: Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин РБК-Украина

По состоянию на 14 декабря по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты более 14 миллионов украинцев

Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против COVID-19. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"По данным электронной системы здравоохранения Украины за август-октябрь, невакцинированные имеют в пять раз более высокий риск госпитализации и почти в девять раз выше риск смерти от COVID-19", - сказал Кузин.

Он также напомнил, что Министерство здравоохранения разрешило прививки дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, которые имеют для этого медицинские показания: людям с ВИЧ, онкологическими заболеваниями, после трансплантации, пациентам с рядом других иммунодефицитных состояний. Для этого пациенты должны обратиться к своему семейному или профильному врачу.

По словам главного санврача, по состоянию на 14 декабря по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты более 14 миллионов украинцев.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 13 декабря, 129 742 человека вакцинировались от коронавирусной болезни COVID-19.