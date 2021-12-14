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В случае заражения штаммом "Омикрон" вакцина Pfizer защищает на 70% от госпитализации

Pfizer
Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Также две дозы вакцины на треть (33%) повышают шансы вообще не заразиться штаммом "Омикрон"

Две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech предоставляют защиту до 70% от госпитализации после заражение штаммом "Омикрон". Исследование проводила крупнейшая частная страховая компания ЮАР Discovery Health. Об этом сообщает Reuters.

Исследование основывалось на более чем 211 000 положительных результатах тестов на COVID-19, сделанных с 15 ноября по 7 декабря. Примерно 78 000 из этих тестов, вероятно, показывают заражения новым вариантом коронавирус.

Результаты клинических исследований компании совместно с Южноафриканской медицинским исследовательским советом (SAMRC) показывают, что две дозы вакцины Pfizer-BioNTech предоставляют защиту до 70% от тяжелого течения болезни и госпитализации. Также две дозы вакцины на треть (33%) повышают шансы вообще не заразиться штаммом "Омикрон".

Ученые исследовали результаты тестов людей в возрасте от 18 до 79 лет. Отмечается также, что менее эффективна вакцина для пожилых людей, а также для тех, кто имеет хронические болезни.

В отчете подчеркивается, что это менее эффективный результат, чем против штамма "Дельта", от заражения которым вакцины защищают на 80%, а от госпитализации – на 90%. Однако, по словам исследователей, даже эти результаты дают основания для оптимизма, поскольку доказано, что вакцина по крайней мере с большей долей вероятности защищает от госпитализации.

Новости по теме: СНБО сообщает, что в Украине COVID-штамм "Омикрон" может появиться уже на этой неделе

Напомним, глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мир сталкивается с "цунами заражений коронавирусом". Речь идет о COVID-штаммы "Дельта" и "Омикрон"

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