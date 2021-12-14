В Минцифры уже готовят сертификаты для бустерной дозы вакцины, - Михаил Федоров
Документ не будет иметь существенных изменений
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство уже готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины от коронавируса. По его словам, сертификат не будет иметь существенных изменений. Об этом сообщает "Лига".
"Мінцифры уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в "Дії". Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейдим текущий сертификат", - подчеркнул он.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине официально разрешили проводить третью прививку от коронавируса. Но получить ее сможет лишь отдельная категория граждан. Дополнительную дозу COVID-вакцины будут вводить, если у человека есть для этого медицинские показания.
Как сообщалось ранее, в Украине бустерную прививку против COVID-19 могут разрешить через 9 месяцев после полной вакцинации. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о технической готовности к введению бустерной вакцинации.