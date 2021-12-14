В Минцифры уже готовят сертификаты для бустерной дозы вакцины, - Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство уже готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины от коронавируса . По его словам, сертификат не будет иметь существенных изменений. Об этом сообщает "Лига" .

"Мінцифры уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в "Дії". Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейдим текущий сертификат", - подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине официально разрешили проводить третью прививку от коронавируса. Но получить ее сможет лишь отдельная категория граждан. Дополнительную дозу COVID-вакцины будут вводить, если у человека есть для этого медицинские показания.