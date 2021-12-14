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В Европе предлагают отказаться от долгосрочных контрактов на поставки газа после 2049 года

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Газовая труба. 

 EPA-EFE

Исполнительная власть блока хочет предотвратить продолжение таких контрактов после 2049 года в результате радикальной перестройки своих энергетических рынков

Европейская комиссия предлагает ввести запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в страны ЕС после 2049 года в рамках стратегии "зеленого перехода", говорится в сообщении Bloomberg.

Согласно документам, исполнительная власть блока хочет предотвратить продление таких контрактов после 2049 года в результате радикальной перестройки своих энергетических рынков. Европейская комиссия также предложит меры по укреплению безопасности поставок, поскольку этой зимой блок столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом.

План, который должен быть опубликован в среду, противоречит призывам России, обеспечивающей около трети потребностей Европы в газе. Страна, которая наращивает войска на границе с Украиной, давно выступала за долгосрочные контракты и неоднократно просила ЕС подписать больше таких сделок в качестве условия продления соглашения о поставках топлива через свою территорию.

Отвечая на обеспокоенность некоторых государств-членов, что Кремль использует газ в качестве политического оружия, предложение исполнительной власти ЕС также позволит странам более эффективно реагировать на кризисы.

Главы правительств ЕС должны обсудить запланированные меры на саммите в Брюсселе 16 декабря.

Этой зимой риски для Европы возрастают: запасы газа упали до рекордно низкого уровня для этого времени года, а конца кризиса не предвидится. Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной угрожает дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне.

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Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала независимые страны отказаться от поставок газа из РФ и искать ему альтернативу. Она также выступила против агрессии в отношении Украины со стороны Кремля. 

Глава британского МИД отметила, что странам необходимо отказаться от российского газа и денег, чтобы и дальше сохранять свою независимость. По ее словам, краткосрочные решения некоторых стран по "дешевой энергетике и финансам" стоили им "долгосрочной цены для свободы и демократии".

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