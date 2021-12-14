Стоимость коммунальных услуг в Украине: Какие ЖКУ могут подорожать в 2022 году

Эксперты сообщили, что после отопительного сезона стоимость коммунальных услуг может значительно возрасти

Фото из открытых источников

В Министерстве экономики спрогнозировали, что в следующем году тарифы на газ, отопление и электроэнергию в Украине вырастут ориентировочно на 15-20%. Такие цифры были приведены в выпуске консенсус-прогноза "Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития (октябрь 2021 года)". В минувшую среду, 8 декабря, в ведомстве обновили прогноз стоимости коммунальных услуг в Украине на следующий год.

О возможных изменениях тарифов на газ, отопление, электроэнергию в Украине в 2022 году рассказываем далее.

Тарифы на газ

Зимой годовые тарифы на газ, которые действуют с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022-го, не изменятся. Однако какими будут цены на голубое топливо на следующий годовой период - неизвестно. Установление тарифов зависит от рыночной ситуации в Европе и Украине. В Минэкономики подсчитали, что среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2022 году ожидается на уровне 347,5 долларов. А для населения голубое топливо может подорожать на 20%.

В минувшую среду, 8 декабря, Минэкономики пересмотрело прогноз и отметило, что в 2022 году стоимость газа может вырасти на 6%.

Однако, кроме самого потребленного топлива, бытовые потребители платят и за его распределение. В следующем году этот тариф планируют увеличить. Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно одобрила новые тарифы на распределение газа, которые вступят в силу с 1 января 2022 года. Открытое обсуждение проектов постановлений состоится 13-15 декабря 2021 года.

Тариф на распределение газа различается в зависимости от компании, которая поставляет голубое топливо. Самую высокую цену на услугу, на уровне 2,95 грн за куб. м, установила компания "Газпостачсервис". Самая низкая стоимость услуги будет у компании "Киевгаз" - 0,38 грн за куб. об.

ГазПравда

При этом заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что даже гипотетическая корректировка тарифов не должна превышать рамки инфляции и в среднем должно составлять 6-7%. "НКРЭКУ утверждает исключительно экономически обоснованные тарифы, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа, а главное - интересам потребителей. Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) существенно повысить тарифы на распределение природного газа останутся намерениями", - сказал Шурма.

Узнать, кто и как может платить за потребленное голубое топливо меньше, можно в нашем материале.

Цены на отопление и горячую воду

Тарифы на горячую воду и отопление заморожены до конца отопительного сезона. Местные власти взяли на себя соответствующее обязательство в меморандуме с правительством и "Нафтогазом". После отопительного сезона вопрос стоимости тепла снова будет открытым.

Фото из открытых источников

Цены на газ и отопление взаимосвязаны. Если себестоимость газа составляет около 80%, то и за тепло придется платить на 6% больше. Однако цены могут варьироваться в зависимости от региона и поставщика. У каждого будет индивидуальная стоимость.

В консенсус-прогнозе Минэнерго отметило, что рост тарифов на горячую воду и отопление составит 16%. А согласно обновленному прогнозу Минэнерго, тарифы на отопление в 2022 году могут вырасти на 6%.

Стоимость электроэнергии

По данным Министерства экономики, в следующем году электроэнергия подорожает для населения на 17,5%. Согласно обновленному прогнозу ведомства, электрическая энергия в 2022 году для бытовых потребителей не подорожает.

А в Национальном банке Украины подсчитали, что рост тарифов на электрическую энергию после апреля 2022 года прогнозируется на уровне +20-25% в год.

Фото из открытых источников

По состоянию на окончание 2022 года тарифы на электроэнергию могут возрасти до 1,73 - 1,80 гривен (это и есть "обещанные" 20-25%) для тех, кто потребляет менее 250 кВт-ч в месяц. А для тех, кто использует больше этого объема, – стоимость будет варьироваться от 2,02 до 2,10 гривны за 1 кВт-час.

Подробнее о вероятных изменениях на рынке электроэнергии в 2022 году можно узнать по ссылке.

При этом, по словам председателя союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенкс, себестоимость электроэнергии уже в начале этого года была 1,50-1,60 грн, а сейчас она выросла до 2,20-2,30 грн.

Как повлияет на тарифы сотрудничество с МВФ

Специалисты рассказали, что основные изменения в стоимости коммунальных услуг могут произойти после отопительного сезона. Экономический эксперт Виктор Скаршевский отметил, что из-за договоренности с МВФ после отопительного сезона в среднем электроэнергия подорожает вдвое - 1 киловатт в час будет стоить 3-4 грн.

При этом, по его словам, с мая 2022 года цены на газ для населения вырастут в 3-4 раза, потому что сейчас он стоит 25-30 грн. "Третий момент – тепло. Правительство за подписью Зеленского взяло на себя обязательство сделать рыночными тарифы на тепло для населения, а это означает подорожание вдвое, потому что стоимость дорожающего газа составляет 70-80% от стоимости тарифов на тепло", - отметил Скаршевский.

Поэтому, по мнению экспертов, в конце весны стоит готовиться к значительному повышению тарифов на коммунальные услуги.