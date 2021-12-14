Пандемия COVID-19: Данилов считает, что новая волна коронавируса накроет Украину в феврале

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Секретарь СНБО призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса

Новая волна коронавируса придет в страну в феврале. Поэтому нужно вакцинироваться, чтобы проще пережить очередной всплеск инфекции. Об этом во время брифинга сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает "РБК-Украина".

"Омикрон" придет. Мы от этого никуда не убежим. Он уже есть на наших границах, в Турции и ближе к нам. Он может охватывать больше людей, но его переносят гораздо проще и легче, чем "Дельту"", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в стране были периоды, когда в день прививки делали до 280 тысяч человек, однако этого мало.

"Нам нужно выходить на 300-400 тысяч. Более того, мы настаиваем, что нам нужно вводить бустерную дозу. Начинать надо со стариков и предлагать людям, чтобы они шли в третий раз вакцинироваться", - добавил он.

Данилов подчеркнул, что вакцинация позволит избежать новой волны коронавируса. По его словам, если уровень вакцинации в Украине достигнет 80%, то очередные вспышки инфекции будут проходить проще.

"С 15-20 февраля мы можем получить начало следующей волны. Чтобы ее не было, нам нужно вакцинироваться. То, что будет еще одна волна, мы в этом уверены. Другое дело, насколько общество будет осознано для того, чтобы провакцинироваться и подойти очень спокойно к этим вещам. Но это прогноз, все зависит от того, как будут вести себя наши граждане", - резюмировал Данилов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 декабря, лабораторно подтвердили 7 283 случая коронавирусной болезни COVID-19.