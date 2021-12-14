Обнародован закон О Госбюджете на 2022 год: Что известно

Фото из открытых источников

Сообщается, что минимальную зарплату повысят до 6700 грн с 1 октября 2022 года

Сегодня, 14 декабря, опубликовали Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год"от 02.12.2021 г. № 1928-ІХ. Текст закона обнародовали на сайте президента.

Сообщается, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата фактически составит 6500 грн, которой она установлена с 1 декабря 2021 года. Только с 1 октября 2022 года ее повысят на 200 грн.

В статье 22 Закона о Госбюджете на 2022 год указано, что в 2022 году для всех категорий работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, государственных органов размер зарплаты может изменяться исключительно в пределах бюджетных назначений на оплату труда, предусмотренных в государственном бюджете.

Кроме того, Кабмин должен обеспечивать образование органов исполнительной власти и/или выполнение органами исполнительной власти дополнительных полномочий в пределах предельной численности работников системы органов исполнительной власти.

При этом до 31 декабря года могут устанавливаться госслужащим дополнительные стимулирующие выплаты.

Новости по теме: Госбюджет Украины на 2022 год принято: Какие доходы и ключевые расходы предусматривает главная смета страны

Напомним, 2 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом как закон проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". За принятие главного финансового документа страны проголосовали 268 народных депутатов.

Впоследствии председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон " О Государственный бюджет Украины на 2022 год". Документ был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Спикер парламента Украины отметил, что в этом году Закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" принят вовремя.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 декабря, получил из Верховной Рады закон о государственном бюджете на 2022 год и в тот же день подписал его.