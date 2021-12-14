Множественное гражданство: Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Документ предусматривает возможность подачи деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины

Верховная Рада упростила приобретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности страны. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, за проект закона №5630 во втором чтении проголосовали 285 народных депутатов.

В частности, документом вносят изменения в закон "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект направлен на реализацию указа президента от 13 августа 2019 года "Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям за политические убеждения" (№594/2019).

Документ предусматривает возможность подачи деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины лицами:

1) которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подверглись преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности;

2) которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины;

3) которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой Украины;

4) которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе принимали участие в контртеррористической операции или при выполнении боевых и служебных задач АТО, принимали (берут) участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

5) принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, в том числе: лица, которые принимали участие в АТО, обеспечивают нацбезопасность Украины или сдерживают агрессию РФ в ОРДЛО или оказали практическую помощь в борьбе с терроризмом;

6) лица, указанные в ч. 20 ст. 4 Закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства": например, иностранцы и лица без гражданства, которые оказывали инструкторскую помощь подразделениям ВСУ и правоохранительных органов.

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Напомним, в первом чтении указан законопроект народные избранники приняли 2 ноября текущего года.