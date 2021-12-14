KSE анонсировала выход из красной зоны карантина еще двух областей Украины на этой неделе

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Речь идет о Киевской и Житомирской областях

В Украине на этой неделе две области могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга.

По его словам, уже официально на этой неделе из красной зоны выходят две области. При этом, еще у двух регионов есть возможность покинуть данную зону.

"Есть два региона, которые на этой неделе могут выйти. Это Киевская и Житомирская области", – подчеркнул Ганиченко.

В то же время он призвал украинцев к вакцинации.

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Как сообщалось ранее, Винницкая и Хмельницкая области с 15 декабря перейдут в желтую зону адаптивного карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.

А сегодня в Украине снова расширилась желтая зона адаптивного карантина. В нее перешла Донецкая область.

Сейчас "желтые" регионы такие: г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Донецкая области.