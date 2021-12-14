Кабмин может перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за недостатка угля
По какой цене "Нафтогаз" могут обязать поставлять топливо на электростанции, пока неизвестно
Кабинет министров Украины может перевести теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали на работу со 100% использованием газа. Об этом говорится в проекте постановления, которое имеется в распоряжении "Экономической правды".
Как отмечается, такой сценарий прорабатывается из-за критически низких запасов угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Беларуси.
"Принять меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и безубыточной деятельности ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа", - говорится в проекте постановления.
По какой цене "Нафтогаз" могут обязать поставлять топливо на электростанции, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что на государственных ТЭС компании "Центрэнерго" запасы угля остаются в 2 раза ниже минимально допустимого уровня. На трех государственных ТЭС находится суммарно 123,2 тыс. тонн при минимально допустимых 227,6 тыс. тонн.