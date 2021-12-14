"Игра в кальмара", "Власть пса" и “Белфаст”. Что известно о премии "Золотой глобус-2022"
Заветные награды будут вручать 9 января 2022 года
Голливудская ассоциация иностранной прессы 13 декабря объявила номинантов на "Золотой глобус" в 2022 году. Больше всего номинаций получили фильмы "Власть пса" и "Белфаст" — по 7. Еще по четыре номинации получили фильмы "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Лакричная пицца" и "Вестсайдская история". Церемония награждения запланирована на 9 января, однако не исключено, что звезды будут бойкотировать мероприятие. Подробнее об этом рассказываем далее.
О премии
“Золотой глобус” - это американская премия, которую с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. “Золотой глобус” ежегодно вручается в январе. Лауреаты определяются путём голосования, участниками которого являются более сотни человек, входящих в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA).
В этом году HFPA не требовала от студий и стрим-сервисов присылать для рассмотрения заявки (фильмы/сериалы), как это обычно происходило на "Золотом глобусе". В 2021 году рассматривались все ленты, выходившие в период с 1 января по 31 декабря.
Скандал в 2021 году
Недавно "Золотой глобус" был одной из главных светских церемоний года и запускал сезон кинонаград. Но в 2021 году вокруг премии вспыхнул скандал, поставивший под угрозу ее репутацию. Организацию-основателя "Золотого глобуса" обвинили в нарушении антимонопольных правил и в отсутствии разнообразия из-за того, что среди ее членов нет темнокожих людей.
В связи с этим в марте 2021 года Ассоциация наняла советника по стратегическому разнообразию и пообещала, что не менее 13 процентов ее членов будут темнокожими. Но член Ассоциации Филип Берк отправил электронное письмо, в котором поделился статьей, где Black Lives Matter был назван "движением расистской ненависти". После этого Берк был исключен из Ассоциации.
А в мае канал NBC заявил, что не будет транслировать "Золотой глобус – 2022".
"Мы по-прежнему верим в то, что Голливудская ассоциация иностранной прессы стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что нужно время, чтобы сделать это правильно. Если организация выполнит свой план, мы надеемся, что сможем транслировать шоу в январе 2023 года", - говорится в заявлении.
Вручение наград должно состояться 9 января 2022 года. Однако, ожидается, что некоторые актеры и режиссеры будут бойкотировать церемонию.
Номинанты
В номинации "Лучший драматический фильм" представлены "Белфаст", "CODA: Ребенок глухих родителей", "Дюна", "Король Ричард" и "Власть пса".
За звание "Лучшая комедия или мюзикл" посоревнуются "Сирано", "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца", "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история".
В номинацию "Лучшая драматическая актриса" попали Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Гуччи") и Кристен Стюарт ("Спенсер").
За звание лучшего драматического актера сразятся Махершала Али ("Лебединая песня"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Макбет").
Лучшая актриса – мюзикл/комедия:
- Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"
- Марион Котияр – "Аннетт"
- Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите вверх"
- Эмма Стоун – "Круэлла"
- Алана Хаим – "Лакричная пицца"
Лучший актер – мюзикл/комедия:
- Эндрю Гарфилд – "Тик-тик, бум!"
- Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите вверх"
- Питер Динклейдж – "Сирано"
- Энтони Рамос – "На высоте мечты"
- Купер Хоффман – "Лакричная пицца"
Лучший режиссер полнометражного фильма:
- Кеннет Брана – "Белфаст"
- Дэнни Вильнев – "Дюна"
- Мэгги Джилленхол – "Незнакомая дочь"
- Джейн Кэмпион – "Власть пса"
- Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"
Лучшая актриса второго плана:
- Катрина Балф – "Белфаст"
- Кирстен Данст – "Власть пса"
- Ариана ДеБоз – "Вестсайдская история"
- Рут Негга – "Идентичность"
- Онжаню Эллис – "Король Ричард"
Лучший актер второго плана:
- Бен Аффлек – "Нежный бар"
- Джейми Дорнан – "Белфаст"
- Трой Коцур – "CODA: Ребенок глухих родителей"
- Коди Смит-Макфи – "Власть пса"
- Киран Хайндс – "Белфаст"
Лучший сценарий:
- Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"
- Кеннет Брана – "Белфаст"
- Джейн Кэмпион – "Власть пса"
- Адам МакКей – "Не смотрите вверх"
- Аарон Соркин – "Быть Рикардо"
Лучший иностранный фильм:
- "Герой" – Иран
- "Купи номер 6" – Финляндия
- "Параллельные матери" – Испания
- "Рука бога" – Италия
- "Сядь за руль моей машины" – Япония
Лучший анимационный фильм:
- "Лука"
- "Моя афганская семья"
- "Побег"
- "Райя и последний дракон"
- "Энканто"
Лучший саундтрек:
- Джонни Гринвуд – "Власть пса"
- Александр Деспла – "Французский вестник"
- Альберт Иглесиас – "Параллельные матери"
- Джермейн Франко – "Энканто"
- Ханс Циммер – "Дюна"
Лучшая песня:
- Be Alive – "Король Ричард"
- Dos Oruguitas – "Энканто"
- Down to Joy – "Белфаст"
- Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"
- No Time to Die – "Не время умирать"
Лучший телесериал – драма:
- "Игра в кальмара"
- "Люпен"
- "Наследники"
- "Поза"
- "Утреннее шоу"
Лучший телесериал – комедия/мюзикл:
- "Великая"
- "Псы резервации"
- "Тед Лассо"
- "Убийства в одном доме"
- "Хитрости"
Лучший мини-сериал, антология или телефильм:
- "Импичмент: Американская История преступлений"
- "Ломка"
- "Мэйр из Исттауна"
- "Подземная железная дорога"
- "Уборщица. История матери-одиночки".
Больше всего номинаций среди полнометражных картин получили "Белфаст" и "Власть пса". За ними идут "Вестсайдская история", "Не смотрите наверх" и "Лакричная пицца". Среди сериалов рекордсменом стали "Наследники", их догоняют "Утреннее шоу" и "Тед Лассо".
Заветные награды будут вручать 9 января 2022 года. Однако из-за скандалов вокруг премии телеканал NBC, транслировавший "Золотой глобус" на протяжении многих лет, отказался показывать награждение. В каком формате состоится премия в 2022 году - пока неизвестно.