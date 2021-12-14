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"Игра в кальмара", "Власть пса" и “Белфаст”. Что известно о премии "Золотой глобус-2022"

Топ-новость
Топ-новость
Золотой глобус_2
Фото из открытых источников

Заветные награды будут вручать 9 января 2022 года

Голливудская ассоциация иностранной прессы 13 декабря объявила номинантов на "Золотой глобус" в 2022 году. Больше всего номинаций получили фильмы "Власть пса" и "Белфаст" — по 7. Еще по четыре номинации получили фильмы "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Лакричная пицца" и "Вестсайдская история". Церемония награждения запланирована на 9 января, однако не исключено, что звезды будут бойкотировать мероприятие. Подробнее об этом рассказываем далее. 

О премии

“Золотой глобус” - это американская премия, которую с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. “Золотой глобус” ежегодно вручается в январе. Лауреаты определяются путём голосования, участниками которого являются более сотни человек, входящих в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA).

В этом году HFPA не требовала от студий и стрим-сервисов присылать для рассмотрения заявки (фильмы/сериалы), как это обычно происходило на "Золотом глобусе". В 2021 году рассматривались все ленты, выходившие в период с 1 января по 31 декабря.

 Скандал в 2021 году

Недавно "Золотой глобус"  был одной из главных светских церемоний года и запускал сезон кинонаград. Но в 2021 году вокруг премии вспыхнул скандал, поставивший под угрозу ее репутацию. Организацию-основателя "Золотого глобуса" обвинили в нарушении антимонопольных правил и в отсутствии разнообразия из-за того, что среди ее членов нет темнокожих людей. 

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Фото из открытых источников

В связи с этим в марте 2021 года Ассоциация наняла советника по стратегическому разнообразию и пообещала, что не менее 13 процентов ее членов будут темнокожими. Но член Ассоциации Филип Берк отправил электронное письмо, в котором поделился статьей, где Black Lives Matter был назван "движением расистской ненависти". После этого Берк был исключен из Ассоциации. 

А в мае канал NBC заявил, что не будет транслировать "Золотой глобус – 2022". 

"Мы по-прежнему верим в то, что Голливудская ассоциация иностранной прессы стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что нужно время, чтобы сделать это правильно. Если организация выполнит свой план, мы надеемся, что сможем транслировать шоу в январе 2023 года", - говорится в заявлении. 

Вручение наград должно состояться 9 января 2022 года. Однако, ожидается, что некоторые актеры и режиссеры будут бойкотировать церемонию. 

Номинанты

В номинации "Лучший драматический фильм" представлены "Белфаст", "CODA: Ребенок глухих родителей", "Дюна", "Король Ричард" и "Власть пса".

За звание "Лучшая комедия или мюзикл" посоревнуются "Сирано", "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца", "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история".

В номинацию "Лучшая драматическая актриса" попали Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Гуччи") и Кристен Стюарт ("Спенсер").

За звание лучшего драматического актера сразятся Махершала Али ("Лебединая песня"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Макбет").

Лучшая актриса – мюзикл/комедия:

  • Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"
  • Марион Котияр – "Аннетт"
  • Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите вверх"
  • Эмма Стоун – "Круэлла"
  • Алана Хаим – "Лакричная пицца"

Лучший актер – мюзикл/комедия:

  • Эндрю Гарфилд – "Тик-тик, бум!"
  • Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите вверх"
  • Питер Динклейдж – "Сирано"
  • Энтони Рамос – "На высоте мечты"
  • Купер Хоффман – "Лакричная пицца"

Лучший режиссер полнометражного фильма:

  • Кеннет Брана – "Белфаст"
  • Дэнни Вильнев – "Дюна"
  • Мэгги Джилленхол – "Незнакомая дочь"
  • Джейн Кэмпион – "Власть пса"
  • Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"

Лучшая актриса второго плана:

  • Катрина Балф – "Белфаст"
  • Кирстен Данст – "Власть пса"
  • Ариана ДеБоз – "Вестсайдская история"
  • Рут Негга – "Идентичность"
  • Онжаню Эллис – "Король Ричард"

Кирстен Данст
Фото из открытых источников

Лучший актер второго плана:

  • Бен Аффлек – "Нежный бар"
  • Джейми Дорнан – "Белфаст"
  • Трой Коцур – "CODA: Ребенок глухих родителей"
  • Коди Смит-Макфи – "Власть пса"
  • Киран Хайндс – "Белфаст"

Лучший сценарий:

  • Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"
  • Кеннет Брана – "Белфаст"
  • Джейн Кэмпион – "Власть пса"
  • Адам МакКей – "Не смотрите вверх"
  • Аарон Соркин – "Быть Рикардо"

Лучший иностранный фильм:

  • "Герой" – Иран
  • "Купи номер 6" – Финляндия
  • "Параллельные матери" – Испания
  • "Рука бога" – Италия
  • "Сядь за руль моей машины" – Япония

Лучший анимационный фильм:

  • "Лука"
  • "Моя афганская семья"
  • "Побег"
  • "Райя и последний дракон"
  • "Энканто"

Лучший саундтрек:

  • Джонни Гринвуд – "Власть пса"
  • Александр Деспла – "Французский вестник"
  • Альберт Иглесиас – "Параллельные матери"
  • Джермейн Франко – "Энканто"
  • Ханс Циммер – "Дюна"

Лучшая песня:

  • Be Alive – "Король Ричард"
  • Dos Oruguitas – "Энканто"
  • Down to Joy – "Белфаст"
  • Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"
  • No Time to Die – "Не время умирать"

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Лучший телесериал – драма:

  • "Игра в кальмара"
  • "Люпен"
  • "Наследники"
  • "Поза"
  • "Утреннее шоу"

игра в кальмара
Фото из открытых источников

Лучший телесериал – комедия/мюзикл:

  • "Великая"
  • "Псы резервации"
  • "Тед Лассо"
  • "Убийства в одном доме"
  • "Хитрости"

Лучший мини-сериал, антология или телефильм:

  • "Импичмент: Американская История преступлений"
  • "Ломка"
  • "Мэйр из Исттауна"
  • "Подземная железная дорога"
  • "Уборщица. История матери-одиночки".

Больше всего номинаций среди полнометражных картин получили "Белфаст" и "Власть пса". За ними идут "Вестсайдская история", "Не смотрите наверх" и "Лакричная пицца". Среди сериалов рекордсменом стали "Наследники", их догоняют "Утреннее шоу" и "Тед Лассо".  

Заветные награды будут вручать 9 января 2022 года. Однако из-за скандалов вокруг премии телеканал NBC, транслировавший "Золотой глобус" на протяжении многих лет, отказался показывать награждение. В каком формате состоится премия в 2022 году - пока неизвестно. 

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