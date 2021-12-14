"Игра в кальмара", "Власть пса" и “Белфаст”. Что известно о премии "Золотой глобус-2022"

Фото из открытых источников

Заветные награды будут вручать 9 января 2022 года

Голливудская ассоциация иностранной прессы 13 декабря объявила номинантов на "Золотой глобус" в 2022 году. Больше всего номинаций получили фильмы "Власть пса" и "Белфаст" — по 7. Еще по четыре номинации получили фильмы "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Лакричная пицца" и "Вестсайдская история". Церемония награждения запланирована на 9 января, однако не исключено, что звезды будут бойкотировать мероприятие. Подробнее об этом рассказываем далее.

О премии

“Золотой глобус” - это американская премия, которую с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. “Золотой глобус” ежегодно вручается в январе. Лауреаты определяются путём голосования, участниками которого являются более сотни человек, входящих в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA).

В этом году HFPA не требовала от студий и стрим-сервисов присылать для рассмотрения заявки (фильмы/сериалы), как это обычно происходило на "Золотом глобусе". В 2021 году рассматривались все ленты, выходившие в период с 1 января по 31 декабря.

Скандал в 2021 году

Недавно "Золотой глобус" был одной из главных светских церемоний года и запускал сезон кинонаград. Но в 2021 году вокруг премии вспыхнул скандал, поставивший под угрозу ее репутацию. Организацию-основателя "Золотого глобуса" обвинили в нарушении антимонопольных правил и в отсутствии разнообразия из-за того, что среди ее членов нет темнокожих людей.

Фото из открытых источников

В связи с этим в марте 2021 года Ассоциация наняла советника по стратегическому разнообразию и пообещала, что не менее 13 процентов ее членов будут темнокожими. Но член Ассоциации Филип Берк отправил электронное письмо, в котором поделился статьей, где Black Lives Matter был назван "движением расистской ненависти". После этого Берк был исключен из Ассоциации.

А в мае канал NBC заявил, что не будет транслировать "Золотой глобус – 2022".

"Мы по-прежнему верим в то, что Голливудская ассоциация иностранной прессы стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что нужно время, чтобы сделать это правильно. Если организация выполнит свой план, мы надеемся, что сможем транслировать шоу в январе 2023 года", - говорится в заявлении.

Вручение наград должно состояться 9 января 2022 года. Однако, ожидается, что некоторые актеры и режиссеры будут бойкотировать церемонию.

Номинанты

В номинации "Лучший драматический фильм" представлены "Белфаст", "CODA: Ребенок глухих родителей", "Дюна", "Король Ричард" и "Власть пса".

За звание "Лучшая комедия или мюзикл" посоревнуются "Сирано", "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца", "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история".

В номинацию "Лучшая драматическая актриса" попали Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Гуччи") и Кристен Стюарт ("Спенсер").

За звание лучшего драматического актера сразятся Махершала Али ("Лебединая песня"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Макбет").

Лучшая актриса – мюзикл/комедия:

Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"

Марион Котияр – "Аннетт"

Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите вверх"

Эмма Стоун – "Круэлла"

Алана Хаим – "Лакричная пицца"

Лучший актер – мюзикл/комедия:

Эндрю Гарфилд – "Тик-тик, бум!"

Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите вверх"

Питер Динклейдж – "Сирано"

Энтони Рамос – "На высоте мечты"

Купер Хоффман – "Лакричная пицца"

Лучший режиссер полнометражного фильма:

Кеннет Брана – "Белфаст"

Дэнни Вильнев – "Дюна"

Мэгги Джилленхол – "Незнакомая дочь"

Джейн Кэмпион – "Власть пса"

Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"

Лучшая актриса второго плана:

Катрина Балф – "Белфаст"

Кирстен Данст – "Власть пса"

Ариана ДеБоз – "Вестсайдская история"

Рут Негга – "Идентичность"

Онжаню Эллис – "Король Ричард"

Фото из открытых источников

Лучший актер второго плана:

Бен Аффлек – "Нежный бар"

Джейми Дорнан – "Белфаст"

Трой Коцур – "CODA: Ребенок глухих родителей"

Коди Смит-Макфи – "Власть пса"

Киран Хайндс – "Белфаст"

Лучший сценарий:

Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"

Кеннет Брана – "Белфаст"

Джейн Кэмпион – "Власть пса"

Адам МакКей – "Не смотрите вверх"

Аарон Соркин – "Быть Рикардо"

Лучший иностранный фильм:

"Герой" – Иран

"Купи номер 6" – Финляндия

"Параллельные матери" – Испания

"Рука бога" – Италия

"Сядь за руль моей машины" – Япония

Лучший анимационный фильм:

"Лука"

"Моя афганская семья"

"Побег"

"Райя и последний дракон"

"Энканто"

Лучший саундтрек:

Джонни Гринвуд – "Власть пса"

Александр Деспла – "Французский вестник"

Альберт Иглесиас – "Параллельные матери"

Джермейн Франко – "Энканто"

Ханс Циммер – "Дюна"

Лучшая песня:

Be Alive – "Король Ричард"

Dos Oruguitas – "Энканто"

Down to Joy – "Белфаст"

Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"

No Time to Die – "Не время умирать"

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Лучший телесериал – драма:

"Игра в кальмара"

"Люпен"

"Наследники"

"Поза"

"Утреннее шоу"

Фото из открытых источников

Лучший телесериал – комедия/мюзикл:

"Великая"

"Псы резервации"

"Тед Лассо"

"Убийства в одном доме"

"Хитрости"

Лучший мини-сериал, антология или телефильм:

"Импичмент: Американская История преступлений"

"Ломка"

"Мэйр из Исттауна"

"Подземная железная дорога"

"Уборщица. История матери-одиночки".

Больше всего номинаций среди полнометражных картин получили "Белфаст" и "Власть пса". За ними идут "Вестсайдская история", "Не смотрите наверх" и "Лакричная пицца". Среди сериалов рекордсменом стали "Наследники", их догоняют "Утреннее шоу" и "Тед Лассо".

Заветные награды будут вручать 9 января 2022 года. Однако из-за скандалов вокруг премии телеканал NBC, транслировавший "Золотой глобус" на протяжении многих лет, отказался показывать награждение. В каком формате состоится премия в 2022 году - пока неизвестно.