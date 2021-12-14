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COVID-таблетки компании Pfizer для пациентов из группы риска эффективны на 90% , - исследование

Таблетки Pfizer
Фото из открытых источников

Последние лабораторные данные свидетельствуют, что медсредство Pfizer сохраняет свою эффективность против нового COVID-штамма "Омикрон"

Компания Pfizer Inc заявила, что окончательный анализ ее противовирусной таблетки от COVID-19 показал почти 90% эффективность в предотвращении госпитализации и смертей пациентов из группы высокого риска. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление компании.

Последние лабораторные данные свидетельствуют, что медсредство Pfizer сохраняет свою эффективность против нового COVID-штамма "Омикрон".

Как сообщалось ранее, американский производитель лекарств заявил, что сделанное им пероральное средство является на 89% эффективным в предотвращении госпитализации или смерти пациента с COVID-19, на основе промежуточных результатов анализов примерно 1 200 человек.

Кроме этого, Pfizer также обнародовала ранние данные другого клинического исследования, которые показывают, что лечение медсредством компании уменьшило риск госпитализации примерно на 70% у взрослых пациентов из стандартной группы риска.

Новости по теме: В случае заражения штаммом "Омикрон" вакцина Pfizer защищает на 70% от госпитализации

Напомним, ранее мы писали, что две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech предоставляют защиту до 70% от госпитализации после заражение штаммом "Омикрон". Исследование проводила крупнейшая частная страховая компания ЮАР Discovery Health. 

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