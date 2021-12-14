COVID-таблетки компании Pfizer для пациентов из группы риска эффективны на 90% , - исследование

Последние лабораторные данные свидетельствуют, что медсредство Pfizer сохраняет свою эффективность против нового COVID-штамма "Омикрон".

Как сообщалось ранее, американский производитель лекарств заявил, что сделанное им пероральное средство является на 89% эффективным в предотвращении госпитализации или смерти пациента с COVID-19, на основе промежуточных результатов анализов примерно 1 200 человек.

Кроме этого, Pfizer также обнародовала ранние данные другого клинического исследования, которые показывают, что лечение медсредством компании уменьшило риск госпитализации примерно на 70% у взрослых пациентов из стандартной группы риска.

Напомним, ранее мы писали, что две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech предоставляют защиту до 70% от госпитализации после заражение штаммом "Омикрон". Исследование проводила крупнейшая частная страховая компания ЮАР Discovery Health.