В свою очередь, издание Le Nouvelliste со ссылкой на слова очевидцев рассказало, что водитель автоцистерны пыталась избежать столкновения с мотоциклистом. В момент, когда грузовик перевернулся, местные жители решили наполнить контейнеры топливом. Тогда прогремел взрыв. Огонь перекинулся и на дома, расположенные поблизости.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 40 человек, среди них есть и дети. Кроме этого, несколько десятков пострадавших госпитализировали с травмами.

В связи с этим, власти объявили траур.

"Трехдневный национальный траур будет объявлен на всей территории страны в память о жертвах этой трагедии, из-за которой скорбит весь гаитянский народ",-написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри.

#Haiti, in the city of Cap Haitien, a fuel tank #exploded. More than 40 people died and dozens were injured, according to media reports. pic.twitter.com/RIiW3BcLJj