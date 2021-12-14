Аномальная жара в Арктике: ООН зафиксировала рекордную отметку в +38 градусов Цельсия

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Арктика является одним из регионов планеты, где наиболее остро стоит проблема потепления

Всемирная метеорологическая организация признала температуру +38 градусов Цельсия в российском городе Верхоянск 20 июня 2020 года новым температурным рекордом Арктики. Об этом говорится в отчете ООН.

Как сообщается, температура, которая больше подходит для Средиземного моря, чем для Арктики, была измерена на метеорологической станции наблюдения во время длительной сибирской волны тепла. Средняя температура над арктической Сибирью достигала на 10 градусов Цельсия выше нормы в течение большей части лета прошлого года.

Такая погода усилила пожары в Сибири, вызвала масштабную потерю морского льда и сыграла важную роль в том, что 2020 год вошел в тройку самых теплых лет за всю историю наблюдений.

В организации отметили, что Арктика является одним из регионов планеты, где наиболее остро стоит проблема потепления.

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Напомним, ранее в ООН предупредили о необратимых изменениях в результате глобального потепления. По мнению экспертов, изменение климата, вызванное деятельностью человека, уже сегодня приводит к многочисленным зафиксированным случаям экстремальной погоды во всех регионах планеты.