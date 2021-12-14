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16 декабря состоится встреча Владимира Зеленского с генсеком НАТО в Брюсселе

Зеленский и Столтенберг
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг НАТО

Переговоры состоятся на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит штаб-квартиру Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе, где встретится с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Как отмечается, встреча состоится в четверг, 16 декабря.

Детали встречи Зеленского со Столтенбергом пока не разглашаются, однако известно, что переговоры пройдут на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины, связанной со скоплением российских войск.

После встречи Зеленский и Столтенберг дадут совместную пресс-конференцию для прессы, которая будет транслироваться на сайте НАТО. Ориентировочное время начала пресс-конференции - 11:15 по Киеву.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут встретиться перед саммитом "Восточного партнерства" в среду, 15 декабря. Во время встречи речь пойдет о выполнении Минских соглашений.

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