Стало известно, как будут работать банки на новогодние праздники

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31 декабря банковский день в системе электронных платежей завершится в 13:00

Украинцы в 2021 и 2022 году на Новый год и Рождество будет иметь несколько длинных выходных. В связи с этим банковские учреждения изменят расписание работы. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что во время рождественских праздников в последние недели декабря система электронных платежей НБУ (СЭП) и банки будут работать в обычном режиме. 27 декабря СЭП будет работать, однако банки самостоятельно будут принимать решение относительно расписания своей работы.

В последний день 2021 года, 31 декабря, до 13:00 через СЭП можно будет осуществлять платежи между банковскими учреждениями, которые подчинены одному юридическому лицу, и платежи от участников СЭП в органы Государственной казначейской службы и НБУ. Это будет касаться и платежей в обратном направлении. Банковский день в системе завершится в 13:00.

В 2022 году 1 и 2 января будут выходными днями, а 4-6 января - обычные рабочие дни в банковской системе. При этом 3 и 7 января СЭП будет работать, а вот банки самостоятельно составят расписание работы.

Что касается учетной цены банковских металлов и официального курса иностранных валют, то с 31 декабря по 4 января будет действовать стоимость, рассчитанная Нацбанком 30 декабря 2021 года.

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Ранее сообщалось, что украинцы традиционно будут отдыхать на Новый Год и Рождество, но выходные выйдут с разрывом. Таким образом январь начнется с двух длительных уик-эндов подряд. Подробнее о рабочих и выходных днях на праздники читайте здесь.