Зеленский заявляет, что хочет решить конфликт с Россией мирно. Ну так пусть освобождает Медведчука и меньше слушает западных подстрекателей

Оригинал - на сайте "Medium".

Байден вчера в обращении заявил, что надеется, что кризис вокруг Украины решит дипломатия. А через час госсекретарь Блинкен заявил, что не видит смысла встречаться с российским коллегой Лавровым. А еще Байден заявил, что будет оценивать Россию по ее действиям, а не словам. Интересно, как оценивать США после этого? Под стать своего шефу из Америки Зеленский тоже заявляет, что готов работать в любом формате для завершения войны. Вот только есть ли такое желание у Зеленского на самом деле, или же это просто словоблудие?

"Лично для нас безальтернативным является завершение войны, а не площадка или формат. Я готов делать это как в двустороннем формате, так и с участием других лидеров. Но я хочу подчеркнуть, что для меня главное - сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Зеленский.

Что бы ни было в голове у Зеленского и его американских патронов, но мы, украинцы, должны четко понимать - альтернатива переговорам и договоренностям - это полномасштабная разрушительная война. Это не нужно ни русским, ни украинцам. Поэтому мы со своей стороны должны сделать все, чтобы Зеленский оставил политические игрища, и таки договорился с Россией о мире. Шансы для этого еще есть. Россия в лице Путина неоднократно призывала и Украину, и Запад садиться за стол переговоров и договариваться. И выполнять договоренности.

Да, Зеленскому в Москве не доверяют. Вообще не доверяют, и по последним заявлениям Путина видно, что его все это достало. Но есть тот же Медведчук, которого в России будут слушать и с которым будут вести диалог. Зеленскому стоило бы освободить Медведчука и дать ему мандат на налаживание диалога Киев-Москва ради достижения устойчивого мира. Ранее политика приглашали в Госдуму на межпарламентский диалог. Он мог бы дать странам почву для поиска точек соприкосновения, однако домашний арест и политические преследования не позволили Медведчуку осуществить эту миссию. А зря, Украина от этого потеряла.

Градус конфронтации между странами очень опасен. Достаточно одной спички и может вспыхнуть пожар. Поэтому важно не медлить, а любыми путями договариваться о встрече Зеленского с Путиным. И не просто о встрече ради встречи и взаимных оскорблений. Нужно предлагать свой четкий план, предложения, которые могли бы устроить обе стороны. У Медведчука уже есть мирный план, а есть ли он у Зеленского?

Валерий Галиев