Зеленский в Мюнхене устроил театр абсурда: Если Украина попытается создать ядерное оружие, моментально окажется изгоем и подвергнется нападению

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности Фото из открытых источников

Зеленский на Мюнхенской конференции вначале своего выступления совершенно резонно поставил диагноз: европейская система безопасности в руинах, ремонту не поддается. И предложение – давайте строить новую.

И вот что он предложил. Призвал создать консультации участников Будапештского меморандума. И пригрозил, если этого не случится, Украина может отказаться от безъядерного статуса.

Радикальной части украинского электората речь его очень понравилось. Пиар главы государства удался. Но исключительно пиар, не более.

А теперь давайте анализировать ситуацию с точки зрения нынешней ситуации и возможных последствий для нашей страны.

Действительно, Украина была в свое время третьей страной в мире по наличию ядерного вооружения. Но единственной в мире, добровольно отказавшись от него. Но взамен мы ничего не получили. Как сказал в свое время бывший президент Украины Леонид Кучма: "Нас просто надурили!". И это правда. Вина за это лежит и на руководстве нашего государства.

В 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. 5 декабря этого же года лидеры Украины, Великобритании, США и России подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапешский меморандум).

Но его не ратифицировали ни в Верховной Радой, ни в парламентах Великобритании, США, России. Будапештский меморандум не налагал никаких юридических обязательств на подписавшие его страны. О чем они уже не раз на самом высоком уровне засвидетельствовали.

А возможно ли сейчас вернутся к ядерному статусу Украины? С юридической точки зрения нет. 1 декабря 1991 года на Всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины подтвердили 90,32% граждан. Напомню, что в основе этого документа была положена Декларация о государственном суверенитете Украины, в которой страна "обязуется соблюдать три неядерных принципа: не применять, не производить и не приобретать ядерного оружия".

Это был единственный референдум, имеющий правовые последствия.

С политической точки зрения идея Зеленского – удар по интересам страны. Реально сегодня технических возможностей создать ядерное оружие в Украине нет. Я не вижу ни одной страны в мире, которая может оказать Украине в этом помощь.

Правда, ядерные боеголовки в свое время производились в том числе и на нашей территории. Потом их все вывезли.

Представим на минутку, что технологии и компетентных специалистов подпольным путем при помощи больших денег приобрели. Тогда понадобиться минимум 6 лет, чтобы установить десятки тысяч центрофуг с целью произвести обогащения урана до оружейного уровня. Иран, попытавшийся это осуществить, моментально попал под жесточайшие санкции.

При таком повороте событий мы превратимся в Северную Корею. Украина станет закрытой, безвиз ЕС отменит, экспорт и импорт заблокируют. Мы в одночасье останемся одни, в полной изоляции, без каких-либо союзников. И окажемся в одной кампании с Ираном и Северной Кореей.

Но есть еще один опасный для нас аспект. Если появятся только первые признаки разработки ядерного оружия, Украина станет объектом нападения.

Если граничащее с нами государство не захочет, чтоб его соседка обладала ядерным оружием, оно просто уничтожит объект, на котором ведутся разработки и ученых, задействованных в этом. И коллективный Запад просто промолчит. Никто не защитит. Может хоть опыт Израиля остудит горячие головы на Банковой. Израильтяне наносили удары по ядерным объектам Ирана, которые представлялись угрозой для Израиля, и ликвидировали ученых, работающих на ядерную программу Ирана.

Нам это надо?!

Виталий Журавский