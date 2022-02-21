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Зеленский в Мюнхене устроил театр абсурда: Если Украина попытается создать ядерное оружие, моментально окажется изгоем и подвергнется нападению

Виталий Журавский

Виталий Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук
Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности Фото из открытых источников

Зеленский на Мюнхенской конференции вначале своего выступления совершенно резонно поставил диагноз: европейская система безопасности в руинах, ремонту не поддается. И предложение – давайте строить новую.

И вот что он предложил. Призвал создать консультации участников Будапештского меморандума. И пригрозил, если этого не случится, Украина может отказаться от безъядерного статуса.

Радикальной части украинского электората речь его очень понравилось. Пиар главы государства удался. Но исключительно пиар, не более.

А теперь давайте анализировать ситуацию с точки зрения нынешней ситуации и возможных последствий для нашей страны.

Действительно, Украина была в свое время третьей страной в мире по наличию ядерного вооружения. Но единственной в мире, добровольно отказавшись от него. Но взамен мы ничего не получили. Как сказал в свое время бывший президент Украины Леонид Кучма: "Нас просто надурили!". И это правда. Вина за это лежит и на руководстве нашего государства.

В 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. 5 декабря этого же года лидеры Украины, Великобритании, США и России подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапешский меморандум).

Но его не ратифицировали ни в Верховной Радой, ни в парламентах Великобритании, США, России. Будапештский меморандум не налагал никаких юридических обязательств на подписавшие его страны. О чем они уже не раз на самом высоком уровне засвидетельствовали.

А возможно ли сейчас вернутся к ядерному статусу Украины? С юридической точки зрения нет. 1 декабря 1991 года на Всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины подтвердили 90,32% граждан. Напомню, что в основе этого документа была положена Декларация о государственном суверенитете Украины, в которой страна "обязуется соблюдать три неядерных принципа: не применять, не производить и не приобретать ядерного оружия".

Это был единственный референдум, имеющий правовые последствия.

С политической точки зрения идея Зеленского – удар по интересам страны. Реально сегодня технических возможностей создать ядерное оружие в Украине нет. Я не вижу ни одной страны в мире, которая может оказать Украине в этом помощь.

Правда, ядерные боеголовки в свое время производились в том числе и на нашей территории. Потом их все вывезли.

Представим на минутку, что технологии и компетентных специалистов подпольным путем при помощи больших денег приобрели. Тогда понадобиться минимум 6 лет, чтобы установить десятки тысяч центрофуг с целью произвести обогащения урана до оружейного уровня. Иран, попытавшийся это осуществить, моментально попал под жесточайшие санкции.

При таком повороте событий мы превратимся в Северную Корею. Украина станет закрытой, безвиз ЕС отменит, экспорт и импорт заблокируют. Мы в одночасье останемся одни, в полной изоляции, без каких-либо союзников. И окажемся в одной кампании с Ираном и Северной Кореей.

Но есть еще один опасный для нас аспект. Если появятся только первые признаки разработки ядерного оружия, Украина станет объектом нападения.

Если граничащее с нами государство не захочет, чтоб его соседка обладала ядерным оружием, оно просто уничтожит объект, на котором ведутся разработки и ученых, задействованных в этом. И коллективный Запад просто промолчит. Никто не защитит. Может хоть опыт Израиля остудит горячие головы на Банковой. Израильтяне наносили удары по ядерным объектам Ирана, которые представлялись угрозой для Израиля, и ликвидировали ученых, работающих на ядерную программу Ирана.

Нам это надо?!

Виталий Журавский

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