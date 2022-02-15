Волошин: Проведение консультаций между парламентами Украины и РФ - это уже реальность в рамках Парламентского измерения Нормандского формата

Олег Волошин Фото из открытых источников

Оригинал опубликован на Facebook-странице Олега Волошина

Визит Шольца (канцлера Германии, - ред.) в Киев и Москву дал дополнительный толчок уже начатой нами работе по проведению второй встречи участников Парламентского измерения Нормандского формата. На этот раз в Берлине. В минувшую пятницу встреча в Париже ясно всем дала понять, что альтернатива конфликту одна: содержательный диалог о методах серейшего выполнения Минских соглашений. О готовности работать над этим четко и однозначно заявили главы комитетов по международным делам и Совета Федерации и Госдумы. Отсутствие готовности правящей в Украине партии по этому пути двигаться и порождают шаги, подобные тем, что было проголосовано в Москве. Иными словами ясно и что делать, и как.

И мы рады присоединению всех здравомыслящих отечественных политиков к такой работе. Это было бы полезно. А изобретать велосипед нет. Потому предлагаемые некоторыми коллегами "консультации с Федеральным Собранием РФ" нельзя рассматривать как идею - это уже практика. Говорю это как один из авторов инициативы Парламентского измерения Нормандского формата, оглашённой ещё осенью 2019. Убеждать в этой ситуации нужно не Москву, а постояльцев кабинетов на Банковой. Как это сделать? Здесь, возможно, и вправду необходима представительная группа народных депутатов. Мы готовы делегировать в такую своих коллег.

Олег Волошин