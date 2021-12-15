Власть не предоставила никаких доказательств по законности санкций против Медведчука, и суды не желают принимать незаконные решения, - юрист

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

В Bihus.Info опубликовали информацию о том, что Верховный Суд всего за половину каденции Зеленского удовлетворил 7 исков против него, установив нарушение закона со стороны главы государства. Думаю, что как Порошенко, так и премьер-министры Гройсман, Яценюк, Шмыгаль, Гончарук, проиграли не меньше дел в судах о признании незаконными их действий. Вся в целом эта ситуация говорит о том, что органы исполнительной власти, к которым, я считаю, относится и президент Украины, фактически не исполняют прямые нормы закона и пытаются управлять страной в ручной режиме в противоречии как норм закона, так и Конституции Украины.

Сегодня - день работников суда Украины. Суд у нас независимый, поэтому я считаю, что от суда ничего не зависит, - к этому привела судебная реформа. Как показывает практика, никто кроме граждан Украины, налогоплательщиков, не страдает от последствий этих проигрышей власти. После признания незаконными тех или иных решений Кабинета министров, президента Украины, фактически, эти решения не исполняются.

Если мы говорим о судье КСУ Александре Тупицком, которого Зеленский решил уволить в марте 2021 года путем упразднения указа о его назначении, Верховный Суд признал это незаконным. Но мы же видели, как народный депутат, представитель президента в КСУ, гражданин Федор Вениславский говорил, что это ни на что не повлияет. Фактически, на сегодняшний момент мы видим, что органы исполнительной власти игнорируют нормы закона.

Зеленский подал апелляции по искам Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского. Если суд уже удовлетворил иски против Зеленского, то все, что остается Большой палате Верховного суда (без Украины) - натягивать сову на глобус. Что ее представители с успехом и продемонстрировали за все время своей каденции: несоблюдение норм закона, выдумывание собственных несуществующих правил. И все с одной целью – отменить решение, которое тем или иным способом дискредитировало бы президента Украины.

Зачем все это нужно президенту? Защищать права граждан, гарантировать Конституцию? Попытки обосновать те или иные свои решения какими-то политическими задачами, на мой взгляд, сегодня потерпели фиаско. Рядовые граждане, и я в том числе, не видят других целей этих решений, кроме как обосновать попытки получить контроль над судебной ветвью власти, над правоохранительными органами, чтобы президент мог скрывать собственные преступления и преступления своего окружения.

Это приводит к беспорядку в стране, на улицах, в головах граждан, которые видят: если уже премьер-министр и президент могут плевать на закон и Конституцию, то почему этого не делать им? Такой состояние вещей в правовом государстве неприемлемо. Оно очень больно ударит по Украине и может привести, в том числе, к уничтожению нашей Независимости.

Сейчас еще идут суды из-за блокирования телеканалов и санкций против оппозиционера Виктора Медведчука. То, что судьи тянут с принятием решения – это сигнал президенту о том, что они его не поддерживают. В ином случае достаточно было бы одного, максимум двух заседаний, чтобы принять нужное президенту решение. Офис президента, Служба безопасности Украины не предоставляют каких-либо документов, вменяемых доказательств и обоснований для введения санкций. И суд использует это для затягивания процесса в надежде, что все, может быть, каким-то образом само разрешится, произойдет очередная смена власти, и тогда суд сможет спокойно принимать законные решения.

Ростислав Кравец