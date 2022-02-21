Виктор Медведчук: В Украине стремительно растет количество долгов и должников

Об этом пишет Виктор Медведчук в своем Telegram-канале.

Зеленский и все его приспешники со "слуг народа" практически за три года при власти покрывают систематически свою неэффективность и непрофессионализм в работе управлением государства за счёт постоянно создаваемого искусно хаоса и беспредела в стране.

Своим дотошным враньем обманывают весь украинский народ, говоря с экранов телевизора о так называемом мифическом росте благосостояния населения.

Самая острая проблема населения - это ощутимое падение за два года правления Зеленского материального положения для большинства наших украинских сограждан, которое составляет более 50%.

А это значит, что стремительно растут, согласно данным Opendatabot.ua, количество долгов и должников - физических лиц.

За прошлый год численность долгов в Едином реестре должников выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%. Для сравнения, в 2020 году прирост составлял 1,2 млн. задолженностей, а всего за два года число долгов увеличилось на 69%.

Быстрее всего растут следующие категории должников:

- взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями составляет - +47% или - +567 тыс. долгов;

- задолженность по оплате коммунальных услуг составляет - +41% или - 140 тысяч долгов за 2021 год, а за два года - более чем вдвое.

Общий долг на 1 января 2022 года составляет 81,4 млрд грн;

- долги по делам об административных правонарушениях составляет - +35% или - +285 тыс. долгов.

Не удивительно, что на самом деле миллионы украинцев за период президентства Владимира Зеленского, которым, он изначально каждому втерся в доверие, а спустя три года гнусно обманывает, мы можем наблюдать темп ускоренного массового разочарования, как самим Зеленским, так и его "слугами народа".

И их уход от власти, а в последующем, привлечение к уголовной ответственности в рамках закона за совершённые ими преступления против человечности - это вопрос времени!

Виктор Медведчук