Виктор Медведчук: Киев должен стать местом, где Россия и Европа могут найти общий язык, местом переговоров и сотрудничества

Об этом пишет Виктор Медведчук в своем Telegram-канале.

Киев стал местом, куда приезжают дипломаты разных стран, чтобы в контексте военной истерии предложить Украине оружие, которое будет покупаться из и так истощенного украинского бюджета, кредиты, которые придется гасить неизвестно скольким поколениям наших детей, чтобы нажиться на беднеющей стране или в лучшем случае, наконец, образумить её от самого страшного – войны.

Выходит, что власть обещала открыть Украину миру, привлечь инвесторов и развивать международное сотрудничество, а лучшее что смогла предложить международному сообществу – угрозу конфликта европейского или даже мирового масштаба.

Замечательный предмет для гордости в копилку к "Чернобыльской катастрофе" и "Майдану".

Я люблю Киев, я тут учился, работал, жил и всегда желал ему процветания. Получив независимость, Украина получила уникальный шанс сбалансировать отношения между Западом и Востоком, стать мостом между ними, дать новый виток разрядки непрекращающейся холодной войне и показать иной путь.

Киев мог бы стать местом, где Россия и Европа могут найти общий язык, местом переговоров и сотрудничества, безопасности для всех соседей. Для этого нужно сделать его площадкой для всестороннего обсуждения важных вопросов развития региона, экономики и безопасности. Тогда Киев стал бы в одном ряду с Нью Йорком, Брюсселем, Страсбургом и Женевой. Тогда он стал бы центром мировой дипломатии. Сейчас же – он центр дипломатической катастрофы, и это совсем не повод для гордости!

Виктор Медведчук