Венецианская комиссия играет в политическую игру с Зеленским?

Президент Украины Владимир Зеленский Gleb Garanich/Reuters

Об этом пишет Виталий Журавский в своем Telegram-канале.

Сегодня Конституционный суд на своем официальном веб-сайте разместил информацию о том, что "Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда Украины относительно присяги двумя новоназначенными судьями Суда".

Как говорится в сообщении КСУ, об этом говорится в Кратком отчете от 13 декабря 2021 года по итогам 129-го пленарного заседания Венецианской комиссии, которое состоялось 10-11 декабря нынешнего года.

Речь идет о постановлении КСУ от 30 ноября с. г., которым он, по сути, отказался приводить к присяге назначенных президентом В. Зеленским двух судей КСУ – А. Петришина и А. Грищук.

Казалось бы, следует приветствовать такую позицию Венецианской комиссии, которая так чрезвычайно оперативно среагировала на абсолютно правильное решение КСУ не допускать к приведению присяги лиц, назначенных на должности судей КСУ вопреки Конституции Украины.

Но у меня возникает несколько закономерных вопросов по поводу оснований, формы и содержания такого реагирования.

Первый вопрос – формально-юридический: по чьему официальному обращению Венецианская комиссия рассматривала этот вопрос на своем заседании, повестка дня которого формируется заранее? И что это за поддержка такая – в форме "краткого отчета"? Это было полноценное рассмотрение вопроса или простое заслушивание информации "к сведению"? Если последнее (а похоже, что именно так), то не была ли это инициативная информация члена Венецианской комиссии С. Головатого и по совместительству судьи КСУ (который вот уже почти год выдает себя за главу КСУ), озвученная специально для того, чтобы "прикрыть" себя в этом случае Европейской комиссией?

Вопрос второй – юридически содержательный: почему Европейская комиссия за демократию через право, как совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, дающий выводы о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям, так благостно-снисходительно оценила ситуацию с неконституционным назначением президентом Зеленским двух судей КСУ?

Если Венецианская комиссия стоит на страже конституционных принципов и ценностей, то она должна оценить эту ситуацию с позиции Конституции Украины, а именно сказать, что президент Украины Зеленский:

совершил акт надругательства над Конституцией Украины, назначив двух судей КСУ на несуществующие должности (при отсутствии вакансий в КС по квоте президента);

превысил свои конституционные полномочия и вопреки Конституции наделил себя правом назначать 8 судей КСУ, вместо шести, как это предусмотрено Основным законом;

посягнул на конституционный строй Украины, нарушив конституционный порядок формирования Конституционного суда;

фактически противоправно вмешался в деятельность КСУ;

сделал попытку полностью делегитимизировать КСУ и таким образом заблокировать его работу или сделать его полностью ручным.

Если бы Венецианская комиссия действительно руководствовалась конституционными принципами и ценностями, а не играла в чью-то личную игру, то она должна была бы обратиться в украинский парламент с тем, чтобы факт неконституционного формирования президентом Зеленским состава КСУ стал предметом надлежащего парламентского расследования и расследования правоохранительными органами Украины.

Недавно "Судебно-юридическая газета" на основании собственного анализа сделала вывод о том, что президент Венецианской комиссии Д. Букиккио "занялся политическими играми в Украине": от имени Комиссии рассылал письма в разные инстанции нашего государства, а от своего собственного имени (отождествляя себя с Комиссией) давал обязательные советы политического характера судебной (и не только) власти Украины. То есть играл "в политику" на определенной стороне (как правило, на стороне действующей власти), фактически вмешиваясь во внутренние дела Украинского государства.

Виталий Журавский