Украинская власть не хочет понять, что изменение условий Минских соглашений возможно только через новые военные действия

Для гражданских лиц постоянные взрывы на Донбассе давно стали обыденным явлением Reuters

Об этом пишет Денис Жарких на своей странице в Facebook.

Украинская власть не понимает/не хочет понять, что если Минск не подходит, то изменение его условий возможны только через новые военные действия. Ведь Минск был предложен именно как определенный итог военных действий. И после этого Украина никаких успешных действий не вела.

И теперь только два теоретически возможных варианта пересмотра Минска - военные успехи Украины, и ее военное поражение. В военные успехи Украины поверить весьма сложно. Поэтому с огромной вероятностью можно говорить, что будет новое военное поражение Украины, которое приведет к значительно более серьезным условиям для нее, либо, вообще к кризису украинской государственности (одно, кстати, не исключает другое).

Украинская власть, как ребенок считает воображаемые успехи реальными, и совершенно не рассчитывает на возможность поражения. Тем не менее, Украина уже потерпела дипломатическое и экономическое поражение, а потому до военного поражения не шаг, а полшага.

А военное поражение это человеческие жертвы, потеря территорий и активов, мародерство и гуманитарная катастрофа, эпидемии, беспорядки и уничтожении цивилизации. Все это было в Югославии, Сирии, Ираке, Ливии. Но Зеленский и его команда, как детишки, лопочут "тра-та-та, не считается". Ведь не им платить за эти потери, не их дети погибали и калечились на Донбассе, не они бежали, бросив свои дома, не им нести невзгоды войны и послевоенного периода. Для них это компьютерная игрушка, у них есть средства для перезагрузки в других странах.

Зеленский ведет Украину к военному поражению, при этом имея массу информации, что НАТО за него воевать не будут. Что США нужно обменять неликвидную Украину на богатый рынок Европы. Что такое санкции? Закрытие для России определенных рынков и открытие их для США. Вот и вся игра.

А эти дети изрядного возраста, во главе с Зеленским, принимают стратегию нацбезопасности, где Россия названа угрозой. Только вот не с их умишком и совестью с этой угрозой бороться, что враг не боится ни деревянных лошадок, ни бумажных сабелек, ни настоящих пистонов в игрушечном пистолетике. И погибнут реальные люди, которые и не подозревали об хитрости всей этой политики, как погибают они на Донбассе с обеих сторон. Но великовозростная малышня надеется спрятаться под подушкой и там петь гимн и твердить, что все равно не считается.

Денис Жарких