Судьи, которые преследовали Медведчука, будут бежать из Украины, ведь здесь их ждут уголовные дела и позор

Украина по всем признакам сегодня является образцом нарушения прав человека, когда лишили вещания без суда и следствия аж 6 популярных телеканалов, а одного из лидеров оппозиции - Виктора Медведчука - цинично заперли под круглосуточный домашний арест.

Цель одна: лишить народ правды о существующей ситуации в стране. А тех, кто разоблачает коррупцию власти, указывает на реальные причины обнищания простых украинцев и борется против внешнего управления государством, изолируют от общества.

Власть в борьбе против своих политических оппонентов активно использует правоохранительные органы, суды.

Завтра ожидается очередное заседание Киевского апелляционного суда по делу Медведчука. Адвокаты будут настаивать на снятии с него круглосуточного домашнего ареста. Ведь Петр Порошенко, который проходит по одному и тому же уголовному делу, получил личное обязательство: ходит в парламент, выступает на митингах, участвует в телевизионных передачах.

Бизнесмен Сергей Кузяра, которого считают сообщником Порошенко и Медведчука, 4 месяца находился в СИЗО, а сейчас - под круглосуточным домашним арестом.

Один и тот же следственный судья Олег Белоцерковец к трем лицам применил различные меры пресечения. Это яркое свидетельство избирательности правосудия.

Адвокаты получили право собирать доказательства. Завтра они их презентуют. И тогда всем станет ясно, что никакого преступления ни Медведчук, ни те, кто проходят по этому делу, не совершили. И тогда судьи вынуждены будут решать, а что делать с этими доказательствами защиты. Просто закрыть глаза на их наличие не получится!!!

По Уголовно-процессуальному кодексу сплошной срок этой меры пресечения не может превышать 6 месяцев. Однако уже десятый месяц Медведчук лишен свободы. Он, как народный депутат, не может выполнять свои конституционные обязанности: участвовать в работе Верховной Рады, встречаться с избирателями и защищать их права. Все его счета и счета его жены арестованы.

За все это время Генеральная прокуратура, СБУ, ГБР так и не представили никаких веских доказательств нарушения закона Медведчуком.

Заказчиком политического преследования является лично Зеленский, а исполнителями – конкретные лица из правоохранительных органов и суд. По сути, это организованная преступная группа.

Представителям Фемиды хотел бы напомнить, что власть в Украине меняется частенько. Зеленского народ впоследствии сменит. Ведь ни одно из его предвыборных обещаний так и не выполнено, а простые украинцы стали жить гораздо хуже.

Судьи по делу Медведчука в итоге станут объектами уголовного преследования либо будут убегать из страны. Их ожидает позор и судьба бывших судей: Инны Отрош, Антона Чернушенко, Родиона Киреева, Николая Чауса. Это те, кто вместо правосудия прибегал к преследованию невинных граждан Украины под заказ Банковой.

И мы доживем до этого. Все имеет свое начало и конец.

Виталий Журавский