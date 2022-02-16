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Сегодня отмечаем День единства. А в чем суть праздника?

Артем Марчевский

Артем Марчевский

Руководитель Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", генеральный продюсер телеканала "112 Украина"
День единства
Фото из открытых источников

Об этом пишет Артем Марчевский на своей странице в Facebook.

Вот не пойму одного - сегодня указом президента мы все дружно отмечаем день единства.

А что конкретно произошло?

Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс?

Крым вернулся?

Все проблемы с венграми решены?

Всех признали коренными народами?

Теперь в школах преподают на языке нац меньшинств? На русском, венгерском, румынском, греческом, польском?

Нет?

Так а в чем суть праздника? Расскажите, пожалуйста.

Артем Марчевский

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