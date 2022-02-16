Сегодня отмечаем День единства. А в чем суть праздника?
Об этом пишет Артем Марчевский на своей странице в Facebook.
Вот не пойму одного - сегодня указом президента мы все дружно отмечаем день единства.
А что конкретно произошло?
Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс?
Крым вернулся?
Все проблемы с венграми решены?
Всех признали коренными народами?
Теперь в школах преподают на языке нац меньшинств? На русском, венгерском, румынском, греческом, польском?
Нет?
Так а в чем суть праздника? Расскажите, пожалуйста.
Артем Марчевский