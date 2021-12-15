Санкции СНБО против граждан Украины незаконны, но суды под давлением власти вынуждены удерживать вопрос в подвешенном состоянии

Заседание СНБО president.gov.ua

Об этом пишет Максим Могильницкий в своем Telegram-канале.

Нам говорят, что судебные производства по искам об отмене санкций СНБО тормозятся лишь из-за того, что суд не располагает оборудованием, позволяющим исследовать секретные документы.

Только ведь не нужно изучать секретные документы, чтобы ответить на вопрос законности санкций в отношении граждан Украины. Хотите докажу? Тогда поехали!

Логика тут проще, чем устройство автомата Калашникова.

Санкции в отношении гражданина Украины могут применяться лишь в одном случае – если этот самый гражданин осуществляет террористическую деятельность.

А любая деятельность, охваченная понятием "террористическая", абсолютно точно является преступной.

Загвоздка в том, что никто не может быть назван преступником до вступления в силу приговора суда.

Вот и получается, что лишь приговор суда может служить доказательством причастности индивида к террористической деятельности.

Сам же приговор ни тайным, ни засекреченным быть не может.

Все уловки ответчиков, тянущих в суд кипы чудовищно секретных документов, направлены исключительно на удержание этого вопроса в подвешенном состоянии. Чтоб ни "да", ни "нет".

Железная логика? Да, она самая.

Максим Могильницкий