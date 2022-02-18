Ренат Кузьмин: Многие ТГ-каналы разогнали новость о том, что Зеленский дал поручение вывезти за границу своих родителей

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Оригинал в Telegram-канале Рената Кузьмина.

Сегодня многие ТГ-каналы разогнали новость о том, что Зеленский дал поручение вывезти за границу своих родителей. Как доказательство, опубликована запись телефонного разговора, в котором Зеленский просит об этом.

Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, "єднатися" и петь патриотические песни, должен уйти в отставку. Если же "плёнки Зеленского" сфабрикованы, то логично было бы провести экспертизу "пленок Медведчука", которые, по словам адвокатов, являются подделкой.

Тем более, что суд ещё шесть месяцев назад обязал ГБР и ГПУ передать эти "плёнки" экспертам для проведения соответствующей экспертизы. Правда, по приказу генпрокурора "плёнки" экспертам до сих пор не передали... Теперь, похоже, придётся. Вместе с "пленками Зеленского".

Ренат Кузьмин